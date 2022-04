"Klękajcie narody. Przestępstwo". Asysta Modricia światowym hitem [WIDEO]

Po pierwszym meczu w Londynie, w którym Real zwyciężył 3:1 po hattricku Karima Benzemy, wydawało się, że ten dwumecz jest już rozstrzygnięty. Sam trener Chelsea Thomas Tuchel nie do końca wierzył, ale w trakcie meczu w Hiszpanii wszystko wskazywało na to, że to przyjezdni wygrają, bo prowadzili już na Santiago Bernabeu 3:0.

"Niech żyje piłka nożna! Asysta Roku Modrica. Co za gra"

Ostatnia bramka dla Chelsea wpadła w 75. minucie. Dokładnie 180 sekund później na boisku w drużynie gospodarzy pojawił się Luka Modrić, który - jak się później okazało - był kluczowym graczem tego meczu. Już dwie minuty po wejściu na murawę Chorwat popisał niebywałym podaniem zewnętrzną częścią stopy, a Rodrygo zamienił go na gola dla Realu.

Zachwytów nad Modriciem nie kryją dziennikarze, kibice z całego świata. "Maestro Modrić. Asysta klękajcie narody" - napisał na Twitterze Andrzej Twarowski, komentator "Canal +". "Modrić i Benzema piłkarzami dwumeczu" - dodał jeszcze dziennikarz. "I cyk, Modrić do Rodrygo i 3-1! Co za pass! Co za strzał z pierwszej" - zauważył Michał Pol z "Kanału Sportowego".

"Przecież Luka Modrić tym zewniakiem, to mógłby torty dekorować" - uznał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. "Przełączyłem na Real na moment, zobaczyłem podanie Modricia i wiem, że nic lepszego dziś nie zobaczę. Geniusz" - uznał z kolei Arek Maczuga z "Amici Sportivi". "Asysta Luki Modricia powina być wystawiona w muzeum. To nie jest piłka nożna – to sztuka" - podkreślił włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

"Niech żyje piłka nożna! Asysta Roku Modrica. Co za gra!" - napisał na Twitterze Cesc Fabregas Soler, środkowy pomocnik AS Monaco. "Takie podanie Luki Modricia powinno być przestępstwem" - zaznaczył holenderski pomocnik Nigel de Jong.

Hiszpański "Sport" podkreślając, że asysta Modricia byłą kluczowa w spotkaniu, cytuje słowa pomocnika Chelsea, dla którego Chorwat jest idolem. "Ciężko go powstrzymać, ponieważ jest fantastycznym zawodnikiem. Podziwiam go, ponieważ kiedy byłem dzieckiem, grał w mojej ulubionej drużynie, Dinamo Zagrzeb. Teraz, kiedy jesteśmy przyjaciółmi, podziwiam go jeszcze bardziej".

Wspomniany wcześniej Gol Rodrygo po dośrodkowaniu Lukasa Modricia dał "Królewskim" dogrywkę, a w niej decydujący cios zadał niezawodny Karim Benzema. Real przegrał 2:3, ale w dwumeczu zwyciężył 5:4 i to on zagra w półfinale Ligi Mistrzów.