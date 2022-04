Polki postraszyły faworytki, ale szanse na mundial są mizerne

Po zwycięstwie 12:0 nad Armenią drużynę Niny Patalon czekało tym razem zdecydowanie trudniejsze zadanie. Jednak aby mieć realne szanse na awans na co najmniej drugie miejsce, Polki musiały pokonać na wyjeździe zdecydowane faworytki grupy - Norweżki.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy najmocniejsze strony Argentyny. Tym mogą zaskoczyć Polaków na MŚ

Fatalny początek i ambitna, lecz nieskuteczna pogoń. Polki tracą szanse na mundial

Mecz rozpoczął się jednak fatalnie dla Biało-Czerwonych. Już w ósmej minucie do własnej siatki trafiła Gabriela Grzywińska, a tuż po kwadransie gry drugą bramkę dla Norweżek zdobyła piłkarka Barcelony Caroline Hansen i wynik 2:0 utrzymał się do przerwy.

W 53. minucie na boisku zameldowała się wciąż wracająca po długiej pauzie spowodowanej kontuzją Ewa Pajor. I jej zmiana zdecydowanie ożywiła poczynania Polek. To pozwoliło na zdobycie kontaktowej bramki - po asyście Pajor do siatki trafiła Nikola Karczewska.

Chwilę później Pajor była faulowana przed polem karnym przez wychodzącą z bramki bramkarkę gospodyń, ale ta została ukarana tylko żółtą kartką. Napastniczka VfL Wolfsburg miała też kilka szans na wyrównanie, raz nawet trafiła do siatki, ale jej trafienie z 86. minuty zostało anulowane, gdyż zadanie bramkarce Norweżek utrudniała będąca na spalonym Karczewska.

12:0. Kosmiczny wynik reprezentacji Polski. Blisko historycznego rekordu [WIDEO]

Polki grały do końca i na stadionie w Norwegii naprawdę postraszyły faworyzowane gospodynie, ale ich minimalna porażka 1:2 sprawia, że szanse drużyny Niny Patalon na awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Australii i Nowej Zelandii są już tylko matematyczne.

Polska zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli grupy eliminacyjnej z dorobkiem 14 punktów, tracąc aż pięć do drugiej Belgii i osiem do prowadzącej Norwegii. Aby awansować na drugie, barażowe miejsce Polki potrzebują nie tylko wygrać dwa wrześniowe mecze z Albanią i Kosowem, ale też liczyć na to, że drugie Belgijki przegrają zarówno z Norwegią, jak i Armenią, szansa na to drugie jest taka, jak zwycięstwo San Marino nad Polską w męskim futbolu. To właśnie Armenię kilka dni temu Polki ograły w Gdyni aż 12:0.

Tymczasem pierwszą europejską reprezentacją pewną gry na mundialu jest Szwecja. To właśnie Szwedki i Japonki zakwalifikowały się dotąd do wszystkich kobiecych turniejów o mistrzostwo świata.