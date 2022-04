"L'Equipe" przekonuje: Benzema faworytem do Złotej Piłki. A Lewandowski musi pokazać więcej magii

Zmiana zasad dotyczących przyznawania nagrody Złotej Piłki sprawia, że powoli zmierzamy do finalnych rozstrzygnięć. W obecnym formacie laureat wybierany jest na podstawie formy z danego sezonu, a nie jak miało to miejsce wcześniej, roku kalendarzowego. Według przewidywań zagranicznych mediów najbliżej triumfu w aktualnie trwającej edycji mają być Karim Benzema i Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartnikowi trzeba dać czas. Na pewno ma ciekawe pokolenie

Jak twierdzi francuski dziennik "L’Equipe", który należy do tego samego wydawcy co przyznający nagrodę "France Football", na pole position wysuwa się jednak Benzema. Według ich przewidywań znaczący wpływ na wynik mogą mieć występy w Lidze Mistrzów, gdzie póki co bryluje napastnik Realu Madryt.

Benzema popisał się hat-trickiem w niedawnym starciu Champions League pomiędzy Realem a Chelsea i co więcej, wcześniej dokonał takiej samej sztuki podczas meczu z PSG. Kluczowe zatem mogą być rozstrzygnięcia w najbliższych spotkaniach Ligi Mistrzów. Ewentualny awans madrytczyków do kolejnej rundy, przy porażce Bayernu mógłby bardzo utrudnić sytuację Lewandowskiemu.

"Lewandowski, młody 33-latek". Raport ws. formy Polaka zaskoczył Barcelonę

Podobnego zdania zdają się być dziennikarze portalu Goal.com, który od jakiegoś czasu publikuje ranking dotyczący piłkarzy mających szansę na wyróżnienie w plebiscycie. Do niedawna przewodził mu Lewandowski, jednak teraz na prowadzenie wysunął się Benzema. W argumentacji także podnoszony jest temat popisu Francuza w meczu z Chelsea.

Karim Benzema na prowadzeniu w walce o Złotą Piłkę? "Lewandowski musi pokazać więcej magii"

- Lewandowski będzie musiał pokazać więcej magii pod bramką, aby Bayern mógł awansować do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Bawarczycy zostali zatrzymani przez Villarreal, który wygrał 1:0 – zaznaczył portal Goal.com, tłumacząc drugie miejsce Polaka. Nacisk na wyniki w Lidze Mistrzów jest zatem bardzo duży, a tam pewne pole do poprawy ma Lewandowski. Gdyby reprezentant Polski swoimi bramkami pomógł Bayernowi w awansie do półfinału to zapewne jego notowania ponownie by wzrosły.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kłopoty Lewandowskiego w szatni Bayernu. "Nie jest zbyt popularny"

Bayern Monachium do starcia z bardzo dobrze spisującym się w tej edycji Ligi Mistrzów Villarrealem przystąpi już dziś (12.04) o godzinie 21. O tej samej porze rozpocznie się również mecz pomiędzy Realem Madryt a Chelsea, gdzie będzie można obserwować poczynania Benzemy. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej- z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.