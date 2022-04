Współwłaściciel Boston Celtics chce kupić Chelsea. "Złożymy wiarygodną ofertę"

Inwazja Rosji na Ukrainę poważnie pokrzyżowała plany rosyjskich oligarchów blisko związanych z Władimirem Putinem. Większość z nich została objęta sankcjami przez państwa zachodnie, w wyniku których ich majątki zostały zamrożone. Jednym z najpopularniejszych biznesmenów z tego grona jest Roman Abramowicz, który z tego powodu musiał wystawić na sprzedaż Chelsea Londyn.

Od razu po przekazaniu oficjalnej informacji o przetargu pojawiła się kolejka chętnych. Brytyjskie media cały czas donoszą o kolejnych podmiotach chcących kupić Chelsea od Abramowicza. Tym najnowszym jest współwłaściciel Boston Celtics Steve Pegulica. - W tym tygodniu złożymy istotną i wiarygodną ofertę przetargową - poinformował potencjalny nabywca, cytowany przez Sky Sports.

Steve Pegulica wydał oświadczenie ws. kupna Chelsea. Obiecał renowację Stamford Bridge i zachowanie oryginalnych barw

"W życiu i karierze moim etosem zawsze było działać cicho i uczciwie, a żeby to efekty moje pracy przemówiły za mnie. Jednakże konieczne jest wyjaśnienie nieco więcej o naszej grupie przetargowej i jej zobowiązaniach, aby podkreślić, jak poważnie traktujemy naszą potencjalną odpowiedzialność wobec Chelsea" - stwierdził Pegulica, który niedawno zakupił udział we włoskiej Atalancie.

Oficjalna oferta kupna klubu ma zostać złożona w czwartek. Amerykanin, że będzie wiarygodna i spełni odpowiednie wymagania Premier League, rządu Wielkiej Brytanii i UEFA.

Według źródeł Sky Sports wspomnienie w oświadczeniu o europejskiej federacji jest potwierdzeniem tego, że jest gotowy całkowicie zrezygnować z udziałów we włoskim klubie (zgodnie z zasadami UEFA dwa kluby z większością należącą do tego samego podmiotu nie mogą ze sobą grać - przyp. red.)

"Naszym pierwszym celem i celem jest dokonywanie strategicznych inwestycji, aby kontynuować rywalizację o mistrzostwa i trofea" - zaznaczył i dodał, że wierzy w to, że wierzy w awans zespołu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (Chelsea przegrała 1:3 z Realem Madryt w pierwszym meczu - przyp. red.).

Pegulica podkreślił także, że zobowiązuje się do tego, aby nigdy nie pozwolić Chelsea na dołączenie do Superligi. „Będziemy wspierać naszych piłkarzy i menedżerów, aby sprawić, żeby klub był pretendentem do tytułu, czy to w Premier League, Lidze Mistrzów, czy w Superlidze Kobiet [jedynej Superlidze, w której zamierzamy rywalizować, dla przypomnienia]" - czytamy.

Pegulica powiedział, że jego konsorcjum będzie „nadal pielęgnować i chronić dziedzictwo i tradycje klubu "W ciągu ponad 20 lat posiadania Boston Celtics ani razu nie rozważaliśmy zmiany nazwy, kolorów ani logo klubu. To jest nasza gwarancja dla fanów Chelsea" - dodał także.

W oświadczeniu znalazła się także obietnica o tym, że przebudowany zostanie obiekt klubu Stamford Bridge. "Chelsea to światowej klasy zespół, w światowej klasy mieście, ze światowej klasy kibicami: zasługuje na światowej klasy stadion" - podkreślił i zaznaczył także, że na trybunach nie będzie miejsca na rasizm ani inne przejawy nietolerancji.

Pegulica może liczyć na wsparcie szefa NBA Larry'ego Tanenbauma oraz współzałożyciela Facebooka Eduardo Saverina, ale nie tylko. Do tego grona mieliby dołączyć tacy znani biznesmeni jak założyciel Passport Capital John Burbank i współzałożyciel firmy B Capital Group Raj Ganguly.

Według Sky Sports oferta Amerykanina ma być jedną z największych, jakie otrzymał Roman Abramowicz. Oprócz Pegulica o kupno Chelsea ubiega się jednak także kilku innych biznesmenów takich jak: były prezes m.in. British Airways Sir Martin Broughton, częściowy udziałowiec LA Dodgers (MLB) Todd Boehly czy rodzina Rickettsów, która zarządza Chicago Cubs (MLB). Czas na składanie ofert upływa w czwartek 14 kwietnia.