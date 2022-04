Wstrząsające fakty ws. napadu na Cole'a. "Grozili, że obetną mu palce"

Piłkarze i ich rodziny coraz częściej zostają ofiarami napadów. W 2020 roku w Anglii doszło do serii napaści na domy piłkarzy, a poszkodowani zostali między innymi Ashley Cole oraz Tom Huddlestone. Teraz w sądzie trwa proces w sprawie napadu na Cole'a.

REKLAMA

Zobacz wideo

Prokurator: Cole'owi grożono, że obetną mu palce

Podczas włamania na dom byłego reprezentanta Anglii, Ashley Cole przebywał w nim wraz ze swoją partnerką Sharon Canu oraz dwójką ich dzieci. Ich obecność nie odstraszyła napastników, którzy wtargnęli do środka i grozili piłkarzowi. Partnerka piłkarza zadzwoniła na policję, ukrywając się w szafie ze swoim synem.

Kibic zaatakował piłkarza i groził mu śmiercią. Już wymierzał cios [WIDEO]

- Jeden ze złodziei otworzył drzwi i odebrał telefon pani Canu, gdy ta rozmawiała z policją. Wtedy pani Canu zobaczyła, że pan Cole klęczy z rękoma związanymi za plecami. Obok niego stała ich córka - mówił prokurator Michael Brady. Według niego złodzieje straszyli byłego piłkarza, że obetną mu palce kombinerkami.

"Czy tego chcesz?"

Według prokuratora Pani Canu była przerażona, ponieważ jeden z mężczyzn miał coś, co określiła jako "ogromny młot". Przedmiot był użyty do rozbicia drzwi wejściowych do domu.

Awantura w meczu o Premier League. Ostra reakcja na drwiny [WIDEO]

"Pani Canu początkowo dość odważnie odmówiła wiązania rąk, ponieważ obawiała się, że nie będzie w stanie opiekować się dziećmi" – dodał prokurator, według którego partnerka piłkarza ostatecznie zastosowała się do rozkazów rabusiów, po tym, jak jeden z mężczyzn zagroził jej nożem przed dziećmi, pytając: "Czy tego chcesz?".

Były reprezentant Anglii i jego rodzina ostatecznie nie ucierpieli, jednak z domu ukradzione zostały kosztowności w tym między innymi zegarki oraz telefony komórkowe.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.