Strzelił gola i za bardzo się ucieszył. Koledzy próbowali ukryć go przed sędzią [WIDEO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, w meksykańskiej ekstraklasie doszło do bardzo interesującego spotkania. Zespół Queretaro podejmował na własnym boisku Tigres UANL. Obie drużyny miały o co walczyć. Gospodarze o odbicie się od dna ligowej tabeli, a goście w przypadku wygranej mogli awansować na pozycję lidera.

Kuriozum w lidze meksykańskiej. Piłkarze Tigres próbowali ukryć kolegę przed sędzią, by ten nie wyrzucił go z boiska

Tigres UANL przed meczem z Queretaro zajmował drugie miejsce Ligi MX. Prowadząca Pachuca zgromadziła o dwa punkty więcej. "Tygrysy" za wszelką cenę dążyły do zwycięstwa. Do 75. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Wówczas kapitalnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Yeferson Soteldo.

Wenezuelczyk nie dał szans bramkarzowi rywali. Soteldo w charakterystycznym dla piłkarzy geście radości zdjął koszulkę. Problem w tym, że w euforii zapomniał, że za taki czyn grozi mu żółta kartka, a w konsekwencji czerwona. Wcześniej został już bowiem upomniany przez arbitra żółtym kartonikiem.

Jak dokładnie widać na nagraniu z meczu, Soteldo od razu zrozumiał swój błąd. Podbiegł jeszcze do linii bocznej, a jego koledzy z drużyny próbowali osłonić go przed wzrokiem sędziego głównego. Liczyli, że przeoczy on wykroczenie 24-latka. Tak się jednak nie stało, a sędzia po chwili wyrzucił Soteldo z boiska. Tigres kończyli mecz w dziewiątkę, gdyż już w pierwszej połowie czerwoną kartkę obejrzał też Hugo Ayala.

Na pocieszenie Yefersonowi Soteldo pozostaje fakt, że jego piękny gol dał ostatecznie zwycięstwo Tigres UANL. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla przyjezdnych. Pozwoliło to zrównać się "Tygrysom" w tabeli z Pachucą, która tylko zremisowała bezbramkowo z Tijuaną.

