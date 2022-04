Barcelona może zapłacić 30 mln euro za Lewandowskiego. Bayern chce dwa razy więcej

Po tym, jak w poniedziałek gruchnęła informacja o rzekomym przejściu Roberta Lewandowskiego do Barcelony, niemieccy dziennikarze absolutnie zaprzeczyli. - Nieprawda (na dzień dzisiejszy) - krótko skwitował Christian Falk, znany dziennikarz "Bilda".

I ta wypowiedź z nawiasu może być w tej kwestii kluczowa. Zupełnie nowe informacje przekazał bowiem Gerard Romero. - Barca powiedziała agentowi Lewandowskiego, że może zaoferować Bayernowi od 25 do 30 milionów euro. Bayern chce co najmniej 60 milionów - stwierdził dziennikarz sportowy śledzący codzienność katalońskiego klubu.

Zdaniem Hiszpana władze Barcelony na ten moment nie mogą spełnić warunków finansowych stawianych przez Bawarczyków. Najlepszego strzelca Bundesligi w Dumie Katalonii chce ponoć trener Xavi Hernandez. Sam Lewandowski też ma pragnąć sfinalizowania transferu.

Romero twierdzi też, że snajper Bayernu Monachium chce od swojego obecnego klubu pensji 20 mln euro rocznie w przypadku przedłużenie kontraktu. - Barça poprosiła Lewandowskiego o przejęcie kontroli nad jego odejściem z Bayernu - uważa dziennikarz. I dodaje, że Lewandowski będzie musiał wywrzeć presję, by wymusić odejście z drużyny mistrzów Niemiec i przejść do Barcelony.

Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski ma kontrakt w Monachium do czerwca 2023 roku, a rozmów ws. przedłużenia umowy jeszcze nie rozpoczęto, choć otoczenie napastnika czeka na spotkanie już od kilku miesięcy. Gdyby okazało się, że Lewandowski trafi do Katalończyków, to byłby pierwszym Polakiem w historii piłkarskiej sekcji Barcelony. Dotychczas wielki klub reprezentowali piłkarze ręczni: Bogdan Wenta i Kamil Syprzak oraz koszykarz Maciej Lampe.