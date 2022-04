Lukaku przymierzany do PSG. Agent piłkarza ma za sobą pierwsze rozmowy

Romelu Lukaku przechodzi obecnie bardzo trudny okres. Belg przeniósł się latem do Chelsea za 113 milionów euro i miał się stać największą gwiazdą zespołu Thomasa Tuchela. Jednak napastnik zawodzi na całej linii i póki co okazuje się być sporym niewypałem. 28-latek rozegrał w tym sezonie 20 spotkań w Premier League, w których zdobył zaledwie pięć bramek i zaliczył jedną asystę. Jest to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców i działaczy londyńskiego klubu

Nowa opcja dla Lukaku. To byłby sensacyjny transfer

Z powodu kiepskiej dyspozycji reprezentant Belgii przegrywał w ostatnim czasie rywalizację z Kaiem Havertzem. Thomas Tuchel wolał ustawiać Niemca na pozycji "dziewiątki" jednocześnie sadzając Lukaku na ławce. To wzbudza coraz większą irytację u 28-latka, który zaczął się poważnie zastanawiać nad odejściem z Chelsea. Marzy mu się powrót do Interu Mediolan, ale Włosi mają obecnie zupełnie inne priorytety.

Romelu Lukaku nie może jednak narzekać na brak ofert. Według najnowszych doniesień serwisu Butfootballclub.fr poważnie zainteresowane sprowadzeniem Belga jest Paris Saint-Germain. Paryżanie usilnie poszukują następcy Kyliana Mbappe, który prawdopodobnie odejdzie po sezonie do Realu Madryt. Agent napastnika Mino Raiola jest już nawet po pierwszych rozmowach z dyrektorem sportowym PSG Leonardo.

Transfer Lukaku wiązałby się z pewnością z ogromnym wydatkiem, ponieważ Chelsea na pewno będzie chciała odzyskać większość wydanych na niego pieniędzy, a Belg ma podpisany kontrakt do czerwca 2026 roku. Byłby to także bardzo ryzykowny ruch zważywszy na to jak słabo Belg prezentuje się w tym sezonie. W związku z tym PSG ma się zastanawiać nad tańszymi opcjami takimi jak Anthony z Ajaksu Amsterdam czy Amine Gouiri z Nicei.