Koszmarna wpadka Krychowiaka. Grecy: Amatorski poziom [WIDEO]

Niedzielny mecz z drużyną Aris piłkarze AEK będą chcieli jak najszybciej wyrzucić z pamięci. I nie chodzi o sam fakt porażki 1:2, ale liczne błędy, które wywołały ogromną złość 15 tysięcy kibiców zgromadzonych na Stadionie Olimpijskim w Atenach oraz trenera, który zarządził w poniedziałek dodatkowy, karny trening.

Greckie media surowe dla Grzegorza Krychowiaka. "Negatywny bohater"

Greckie media nie pozostawiają suchej nitki na drużynie ze stolicy kraju. Jednym z winowajców ma być Grzegorz Krychowiak, który kilka tygodni temu ubrał koszulkę ateńskiego klubu po tym, jak nie chciał już grać w rosyjskiej Premier Lidze dla Krasnodaru. W niedzielę reprezentant Polski dopuścił się kardynalnego błędu we własnym polu karnym.

To działo się w 58. minucie przy stanie 1:1. Przyjezdni mieli rzut rożny. Po dośrodkowaniu piłka odbiła się od bramkarza gospodarzy i poleciała w stronę Krychowiaka. Ten chciał ją wybić, ale nie potrafił przyjąć i niedokładnie ją kopnął. Futbolówka odbiła się od jego głowy i poleciała w stronę Lucasa Sashy. Defensywny pomocnik główkując trafił w siatkę AEK i dał swojej drużynie gola na miarę zwycięstwa.

Dziennikarze mieli sporo uwag do Grzegorza Krychowiaka. "Polski pomocnik, który przyjechał dośrodkowywać, nie wyróżniał się zarówno w powstrzymywaniu, jak i twórczo. W rzeczywistości niektóre z jego zagrań były całkowicie rozczarowujące, a ludzie byli zdenerwowani. Pod koniec meczu poszedł przywitać się z kibicami AEK, ale został mocno potępiony, podobnie jak jego koledzy z drużyny" - czytamy na enwsi.gr.



Akcja z udziałem Krychowiaka od 4:04

Z kolei na portalu in.gr Krychowiak określany jest negatywnym bohaterem, który nie jest w stanie pomóc swojej drużynie. "Polak jest fatalnym graczem tej drużyny, ale najlepszym, jakiego ma. To on w przedostatniej minucie znalazł się w sytuacji, w której strzelał z korzystnej pozycji, ale poślizgnął się i wycelował w ptaki. Sprowadzają go, płacą mu złoto, świętują i przegrywają mecz z takim negatywnym bohaterem".

Jeszcze bardziej krytyczni wobec 32-latka są dziennikarze redakcji "Sport Time". "Krychowiak, gwiazda zespołu, przy stanie 1-1 zagrał na amatorskim poziomie w linii własnego pola karnego i dał drugiego gola drużynie Aris" - napisano. W obwinianiu polskiego piłkarza innym mediom wtóruje też "BN Sports", który wprost pisze, że "katastrofalny błąd Krychowiaka ponownie dał gościom prowadzenie".

Niedzielnemu meczowi w stolicy Grecji przyglądał się Czesław Michniewicz. Krychowiak nie popisał się zatem przed selekcjonerem reprezentacji Polski. Przeciwnie do Damiana Szymańskiego, który był autorem asysty dającej wyrównanie gospodarzom. 26-letni pomocnik grał do 69. minuty meczu.

AEK Ateny znajdują się teraz na piątym miejscu w greckiej lidze i wciąż zachowują szanse na lokatę w czołowej trójce. Sprawa mistrzostwa i wicemistrzostwa wydaje się być już rozstrzygnięta. Tytuł pewnie wywalczą piłkarze Olympiakosu Pireus a drugie miejsce wywalczy ekipa PAOK Saloniki.