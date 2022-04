Niemcy odpowiadają na plotki ws. Lewandowskiego. "Nieprawda"

"Robert Lewandowski nie podpisze nowego kontraktu z Bayernem. Z bliskiego otoczenia piłkarza dowiedzieliśmy się, że napastnik porozumiał się już z Barceloną" - podało w poniedziałek TVP Sport. Rewelacje te szybko zostały zdementowane.

Robert Lewandowski w Barcelonie? Dziennikarz "Bilda" dementuje

Plotki te skomentował dziennikarz i szef redakcji sportowej dziennika "Bild". - Nieprawda (na dzień dzisiejszy) - krótko skwitował Christian Falk na Twitterze. Zgodził się z tym także dziennikarz portalu "Sport1" – Kerry Hau, który stwierdził, że chociaż pożegnanie "Lewego" z Bayernem jest możliwe, to wciąż nie poinformował on, że chce odejść.

Tym samym potwierdzają się ustalenia Sport.pl na temat tego, że plotka transferowa służyła gierkom Piniego Zahaviego, agenta Lewandowskiego, który stara się wywrzeć presję na Bayernie. Wcześniej poprosiliśmy też o opinię Falka. Potwierdził to, co napisał w mediach społecznościowych. Według jego ustaleń żadna z informacji (ani o porozumieniu Lewandowskiego i Barcelony, ani o rozmowie Lewandowskiego z Kahnem, ani o propozycji 3-letniego kontraktu od Barcelony) nie jest prawdą.

Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski ma kontrakt w Monachium do czerwca 2023 roku, a rozmów ws. przedłużenia umowy jeszcze nie rozpoczęto, choć otoczenie napastnika czeka na spotkanie już od kilku miesięcy. Gdyby okazało się, że Lewandowski trafi do Katalończyków, to byłby pierwszym Polakiem w historii piłkarskiej sekcji Barcelony. Dotychczas wielki klub reprezentowali piłkarze ręczni: Bogdan Wenta i Kamil Syprzak oraz koszykarz Maciej Lampe.