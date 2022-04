Polki grają z Norwegią w el. MŚ 2023. Awans? Muszą sprawić sensację

Reprezentacja Polski kobiet znów pokazała się z bardzo dobrej strony. Polskie piłkarki rozbiły w czwartek Armenię aż 12:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata 2023. Podopieczne Niny Patalon nie dawały swoim rywalkom żadnych szans od samego początku spotkania i już po pół godziny gry prowadziły czterema bramkami. Wspaniały występ zaliczyła 22-letnia Nikola Karczewska, która zdobyła siedem bramek.

El. MŚ 2023. Co musi się stać, aby Polki awansowały na mundial?

Pomimo okazałej wygranej w Gdyni reprezentacja Polski wciąż jest bardzo daleko od awansu na mistrzostwa świata. Od samego początku eliminacji nikt nie wymieniał jednak Polek w gronie faworytek. Sama Nina Patalon podkreśla cały czas, że jej celem są dopiero mistrzostwa europy w 2025 roku.

Jednak dzięki bardzo dobrym wynikom na samym początku eliminacji Polki wciąż są w grze o awans. Walkę o mundial nasza kadra rozpoczęła od niespodziewanego remisu 1:1 z Belgią, wygranej 1:0 z Armenią i wielkiej sensacji, jaką był remis 0:0 z Norweżkami w Łodzi. Później udało się pokonać także Albanię (2:0) i Kosowo (2:1).

Wszyscy liczyli więc na dobry wynik w rewanżowym meczu z Belgią, ale niestety zakończył się on druzgocącą porażką 0:4. W tym momencie awans się oddalił, ale wciąż jest możliwy. Jednak aby do niego doszło, Polki musiałby sprawić kolejną sensację we wtorkowym meczu z Norweżkami. Będzie to jednak bardzo trudne, ponieważ reprezentacja Norwegii straciła w eliminacjach zaledwie jedną bramkę i tylko raz nie wygrała - właśnie w pierwszym meczu z Polską.

Jeżeli Polkom udałoby się wygrać z Norwegią zostaną im już tylko pojedynki z teoretycznie łatwiejszymi rywalami - Albanią (1.09) i Kosowem (6.09). Natomiast Belgijki, które obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli dające miejsce w barażach, czekają starcia z Kosowem (12.04), Norwegią (2.09) i Armenią (6.09). Nasza reprezentacja musiałaby więc być bezbłędna do końca eliminacji i liczyć na potknięcie Belgii, która obecnie ma dwa punkty przewagi.

Mecz Norwegia - Polska w Oslo rozpocznie się we wtorek 12 kwietnia o godzinie 19:00.

El. MŚ 2023. Tabela "polskiej" grupy F:

Norwegia – 19 pkt (39:1) Belgia – 16 pkt (43:5) Polska – 14 pkt (18:6) Albania – 7 pkt (9:23) Kosowo – 4 pkt (5:21) Armenia – 0 pkt (0:58)

Na mistrzostwa świata bezpośrednio awansują tylko zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach.