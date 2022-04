Sędzia zakończył mecz w 82. minucie, kwadrans po wejściu Kozłowskiego. Będzie walkower?

W niedzielę odbył się ostatni mecz rundy zasadniczej ligi belgijskiej pomiędzy Royale Union Saint-Gilloise i Beerschot VA. W drużynie gospodarzy pojawił się Kacper Kozłowski. Polak wszedł na murawę w 67. minucie spotkania, zmieniając Damiena Marcqa. W trakcie meczu zdecydowanie przeważali piłkarze Royale Union Saint-Gilloise, którzy oddali siedem strzałów na bramkę przeciwnika, przy tylko jednym strzale ze strony Beerschot VA.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski może zagrać z gigantem przed MŚ. Wielkie pieniądze dla PZPN [Sport.pl LIVE]

Royale Union Saint-Gilloise - Beerschot VA. Zamieszki na stadionie. Zespół Kacpra Kozłowskiego z walkowerem?

Postawa gości zirytowała ich fanatycznych kibiców, którzy tuż przed zakończeniem spotkania wtargnęli w okolice murawy i zaczęli rzucać race na boisko. Natychmiast do akcji wkroczyła policja, która próbowała zapanować nad chaosem. Jednak takie działanie jedynie podsyciło chuliganów, którzy zaczęli wszczynać bójki na stadionie.

Gikiewicz domaga się powołania do kadry. I podważa pozycję Drągowskiego

W tej sytuacji sędzia nakazał piłkarzom obu drużyn udać się do szatni i poczekać na rozwój sytuacji. Niestety kibice nie opanowali nerwów i po 15 minutach arbiter zakończył spotkanie. Z uwagi na to, że to kibice przyjezdnych wywołali zamieszki, istnieje duże prawdopodobieństwo przyznania walkowera drużynie, w której występuje Polak.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Royale Union Saint-Gilloise walczy o tytuł mistrzowski. Kacper Kozłowski przed szansą zdobycia dwóch mistrzostw kraju w ciągu roku

Royale Union Saint-Gilloise zakończył rundę zasadniczą ligi belgijskiej na pierwszym miejscu w tabeli, z dorobkiem 75 punktów. Teraz zespół zawalczy o pierwszy tytuł mistrzowski od 1935 roku. Jeśli drużyna Kacpra Kozłowskiego zdobędzie upragnione trofeum, to 18-latek stanie przed szansą sięgnięcia po dwa mistrzostwa kraju, zarówno Belgii jak i Polski, w ciągu 12 miesięcy.

Jarosław Niezgoda znów strzela. Idealne wykończenie. "Wow" [WIDEO]

Kozłowski odszedł z Pogoni Szczecin do Brighton w styczniu tego roku, jednak polski zespół nadal walczy o zwycięstwo w ekstraklasie. Po przenosinach do Anglii, drużyna Grahama Pottera od razu wypożyczyła 18-latka do Royale Union Saint-Gilloise. Polak zagrał w sześciu spotkaniach ligi belgijskiej, w których zaliczył jedną asystę. Być może dorobek piłkarza byłby większy, gdyby nie kontuzje, z którymi Kozłowski zmagał się od początku swojej przygody w Royale Union Saint-Gilloise.