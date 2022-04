Włoski bramkarz strzelił zwycięskiego gola w 91. minucie z własnej połowy. "Nie wierzę" [WIDEO]

Piłkarze Modeny w sezonie 2021/22 walczą o awans do Serie B. Po 36 rozegranych kolejkach są na dobrej drodze, by osiągnąć ten cel. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy B. Mają cztery punkty więcej niż zajmująca drugą pozycję Reggiana, a do rozegrania pozostały im dwa mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Modena od krok od awansu. Okoliczności? Wręcz niewiarygodne

Ta przewaga mogła być nieco mniejsza, gdyby nie bramkarz Riccardo Gagno. Bramkarz w sobotnim meczu z Imolese zapewnił swojej drużynie komplet punktów. 24-latek został bohaterem we wręcz niewiarygodnych okolicznościach.

Do 90. minuty spotkania utrzymywał się wynik 1:1. Dla gospodarzy w 69. minucie trafił Pergreffi, ale przyjezdni zdołali odpowiedzieć. W 87. minucie Liviero pewnie wykorzystał rzut karny i tym samym doprowadził do remisu.

Bramkarz Riccardo Gagno z niesamowitym trafieniem w doliczonym czasie gry

Wydawało się, że drużyny podzielą się punktami. W 91. minucie Gagno zdecydował się na daleki wykop sprzed własnego pola karnego. Zapewne liczył, że długie podanie dotrze do jednego z partnerów ustawionych przed "szesnastką" przeciwnika. Efekt jednak przerósł jego oczekiwania.

Bild: Haaland ma takie wymagania, że nawet Manchester City ma dość

Futbolówka odbiła się w okolicy linii pola karnego przeciwnika i przelobowała bramkarza Imolese, który niepotrzebnie ruszył do przodu. Golkiper przyjezdnych próbował jeszcze uratować sytuację, ale nie zdążył złapać piłki. Ta po chwili ugrzęzła w siatce. - Nie wierzę, nie wierzę - powtarzał włoski komentator.

Piłkarze gospodarzy oszaleli z radości. Rzucili się w kierunku swojego bohatera. Gol zdobyty przez Gagno może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów Modeny. Drużyna z północnych Włoch już w następnej kolejce może zapewnić sobie awans Serie B.