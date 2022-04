Wasilij Chamutouski trafił na "czarną listę" i uciekł z kraju. "Postanowiłem zaprotestować"

Gdy półtora roku temu Białorusini rozpoczęli protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, Wasilij Chamutouski nie wahał się. Wyszedł na ulice, by okazać swoje niezadowolenie z sytuacji politycznej w kraju. Manifestacje spotkały się z brutalną interwencją służb, a demonstranci trafili na "czarną listę".

Represje dotknęły także Chamutouskiego. Były bramkarz reprezentacji Białorusi stracił pracę. Pożegnał się z posadą trenera bramkarzy, którą piastował w drużynie Dynama Brześć.

Chamutouski trafił na "czarną listę" reżimu Aleksandra Łukaszenki

Chamutouski stał się wrogiem reżimu Aleksandra Łukaszenki i poniósł tego konsekwencje. Musiał opuścić Białoruś. Najpierw trafił do Arabii Saudyjskiej, następnie przeniósł się do Rumunii. To w tym kraju obecnie przebywa, a o swoich losach opowiedział dla rumuńskiej "Gazeta Sporturilor".

- Po wyborach prezydenckich, które odbyły się półtora roku temu, postanowiłem zaprotestować. Było tam wiele fałszerstw. Protestowałem w Mińsku i potem miałem problemy. Kiedy pracowałem w Dynamie Brześć, wyrzucili z pracy wszystkich ludzi, którzy opowiedzieli się przeciwko fałszerstwom i terrorowi. Dotknęło to trenerów, zawodników, nauczycieli czy chirurgów i także mnie. Pojechałem do Arabii Saudyjskiej, by tam pracować - oznajmił w rozmowie z rumuńską "Gazeta Sporturilor".

Chamutouski mieszka w Rumunii i nie myśli o powrocie do ojczyzny

Chamutouski obecnie wrócił do Europy i mieszka w Rumunii. Tam zajmuje się trenowaniem drużyn juniorskich w drugoligowym klubie CSA Steaua. Wracać do ojczyzny nie planuje. Pozostaje mu jedynie czekać na zmiany polityczne na Białorusi

- Nie sądzę, żebym mógł pracować na Białorusi, jeśli ta sytuacja nadal będzie się utrzymywać. Gdy zakończyłem piłkarską karierę, zacząłem pracę jako trener bramkarzy najpierw w Dynamie Mińsk, a następnie w BATE Borysów i w Dynamie Brześć. Z tym ostatnim klubem zdobyłem mistrzostwo, ale po wyborach prezydenckich zwolniono tych, którzy się z nie zgadzali na sytuację w kraju. Jeśli będziesz miał inne zdanie, wyrzucą cię - zaznaczył.

Chamutouski przed laty cieszył się sporą popularnością na Białorusi. Był cenionym bramkarzem, regularnie powoływanym do drużyny narodowej. W reprezentacji kraju wystąpił w 27 spotkaniach. Najlepszy moment jego kariery przypadł na lata 2005-2008, gdy grał dla takich drużyn jak Steaua Bukareszt czy Tom Tomsk. Potem trafił do Niemiec, ale jego przygoda z tamtejszą piłką zakończyła się niepowodzeniem. Nie zdołał zaistnieć w drużynach FC Carl Zeiss Jena i FC Augsburg.