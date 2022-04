Gol Damiana Diaza bije rekordy popularności [WIDEO]

W piątek odbyły się pierwsze mecze fazy grupowej Copa Sudamericana. W grupie A ekwadorska Barcelona zwyciężyła u siebie w starciu z wenezuelskim Wanderers 4:2. W spotkaniu padło aż sześć bramek, jednak jedna z nich robi szczególne wrażenie.

Damian Diaz popisał się kapitalnym trafieniem

W 54. minucie spotkania na Estadio Monumental Banco Pichincha, sędzia podyktował rzut rożny dla gospodarzy. Do narożnika podszedł pomocnik Barcelony SC, Damian Diaz. Argentyńczyk wykazał się ogromnym sprytem i posłał piłkę bezpośrednio do bramki z rzutu rożnego. Tuż przed wybiciem piłki z narożnika, 35-latek zauważył, że bramkarz gości jest zbyt mocno wysunięty do przodu. Złe ustawienie piłkarza wykorzystał Diaz, uderzając zewnętrzną stroną stopy piłkę prosto w światło bramki. Bramkarz próbował jeszcze ratować sytuację, jednak nie zdążył już zatrzymać piłki.

Oficjalny profil Copa Sudamericana wstawił nagranie z kapitalnym golem Diaza na Twittera. Wideo stało się hitem Internetu. W ciągu doby nagranie odtworzono 5,7 mln razy.

Barcelona SC z nadziejami na triumf

Ekwadorski klub rozpoczął od zwycięstwa tegoroczną rywalizację w Copa Sudamericana. Zespół zajmuje pierwsze miejsce w grupie A. Na drugiej pozycji znajduje CA Lanus, który zremisował z Metropolitanos 0:0. Na ostatnim miejscu są Wanderers. W następnym spotkaniu fazy grupowej Barcelona SC zmierzy się z CA Lanus. Ten mecz odbędzie się już 15 kwietnia.

