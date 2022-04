Wyborna bramka. Rywale zastygli z wrażenia i nic nie zrobili [WIDEO]

W piątkowe wczesne popołudnie Sukhothai, czyli obecny wicelider drugiej ligi tajskiej, mierzył się z Rayong w 31. kolejce. Rayong ma jeszcze matematyczne szanse na grę w play-offach o awans, natomiast Sukhothai ma nadzieję, że uda mu się awansować bezpośrednio. Do końca sezonu pozostały wyłącznie trzy kolejki. Do 82. minuty spotkania pomiędzy Sukhothai a Rayong utrzymywał się remis 1:1, ale później doszło do przełomu.

Obrońca z drugiej ligi tajskiej trafia przewrotką w końcówce meczu. A rywale tylko go podziwiali

Sukhothai rozpoczynało akcję ze środka boiska po faulu jednego z rywali w 86. minucie. Jeden z defensorów kopnął piłkę bezpośrednio w pole karne, w którym znajdowali się najwyżsi piłkarze Sukhothai. Osman Sow, napastnik gospodarzy, zgrał futbolówkę na jedenasty metr, gdzie znajdował się Parinya Utapao. 34-latek przyjął piłkę na klatkę piersiową i postanowił uderzyć przewrotką na bramkę strzeżoną przez Noppakuna Kadtoona.

Doświadczony stoper uderzył piłkę na tyle precyzyjnie, że bramkarz Rayong nie był w stanie skutecznie interweniować, a rywale tylko patrzyli na uderzenie Utapao i nic z tym nie zrobili. To było trzecie trafienie Parinyi Utapao w tym sezonie. Pod koniec marca 34-latek strzelił dwa gole w wygranym 5:0 meczu z Udon Thani FC. Wcześniej Utapao występował w takich klubach, jak Chainat Hornbill czy Nakhonratchasima Mazda. Utapao zagrał w 104 meczach w najwyższej klasie rozgrywkowej w Tajlandii.

Sukhothai zajmuje drugie miejsce w tabeli Thai League 2 z 64 punktami i traci punkt do Lamphun Warrior. Dodatkowo Sukhothai na trzy kolejki przed końcem ma trzy punkty przewagi nad Trat FC.