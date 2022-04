Kibice Flamengo domagają się zwolnienia Sousy. Władze reagują. "Też jesteśmy sfrustrowani"

Wiceprezes klubu Marcos Braz oraz dyrektor wykonawczy Bruno Spindel. To dwóch wysłanników CR Flamengo, którzy pod koniec grudnia przylecieli do Portugalii, by namawiać Paulo Sousę na porzucenie reprezentacji Polski i pracę w Brazylii. No i namówili. Ale teraz obaj muszą się z tego tłumaczyć, bo Paulo Sousa we Flamengo notuje rozczarowujące wyniki.

Paulo Sousa bezlitośnie wypunktowany. "Rażące wady. Kreatywność bliska zeru"

Kibice Flamengo chcą zwolnienia Paulo Sousy

"Jego kadencja to fiasko" - napisał tydzień temu znany brazylijski dziennikarz Renato Maurcio Prado. Flamengo przegrało wtedy 0:2 z Fluminense. W finale ligi stanowej, czyli rozgrywkach, które w Brazylii są przedsmakiem przed startem Campeonato Brasileiro Serie A - tamtejszej ekstraklasy, która rusza już w ten weekend i potrwa do listopada. Drużyna Sousy zacznie zmagania od niedzielnego meczu z Atletico Goianiense.

Kibice Flamengo są jednak wściekli. Niektórzy domagają się zwolnienia Portugalczyka jeszcze przed startem ligi. W piątek grupa kilkudziesięciu fanów próbowała też dostać się na teren ośrodka treningowego. - Wciąż nie mamy wiedzy, co tam się wydarzyło. Wiemy tylko, że na zewnątrz była nasza ochrona i żandarmeria wojskowa. Na pewno przeanalizujemy tę sytuację - powiedział w piątek Braz, który wraz ze Spindelem pojawił się na konferencji prasowej, gdzie przedstawiono dwóch nowych piłkarzy Flamengo: bramkarza Santosa i lewego obrońcy Ayrtona Lucasa.

"Paulo Sousa ma nasze pełne zaufanie"

Dziennikarze w piątek dopytywali jednak nie tylko o nowe nabytki, ale też o Sousę i rozczarowującą postawę Flamengo. - Moja relacja z Paulo Sousą jest najlepsza z możliwych. Rozmawiamy systematycznie. Od momentu, gdy jeszcze był w Portugalii aż do dzisiaj. Kontakt w zasadzie straciliśmy tylko na chwilę, gdy wyruszyłem w podróż i złapałem koronawirusa - przyznał Braz.

- Wiadomo, że kiedy piłka nie wpada do siatki i nie ma wyników, temperatura rośnie. Pojawia się frustracja i pytania ze wszystkich stron. Wy też możecie nas o to pytać, ale ja powtórzę to, co już mówiłem, czyli że trener ma nasze pełne zaufanie - dodał wiceprezes Flamengo.

Nerwowo w Bayernie Monachium. Odbyło się kryzysowe spotkanie

"Ta drużyna potrzebuje czasu"

A później głos zabrał Spindel, który także był pytany o relacje z Sousą. - Są bardzo dobre. I z trenerem, i z piłkarzami. Wewnątrz zespołu też nie ma żadnych problemów. Ta drużyna potrzebuje czasu. Sprowadziliśmy pięciu nowych piłkarzy. Wierzymy, że wszyscy podniosą poziom. Oczywiście też jesteśmy sfrustrowani dwiema porażkami w finałach [w lutym Flamengo przegrało po rzutach karnych z Atletico Mineiro w meczu o Superpuchar Brazylii], ale wszyscy ciężko pracują, by odwrócić ten trend - powiedział Spindel.

- Paulo został zatrudniony, by przebudować ten zespół i wprowadzić wiele zmian. Ten proces może nie przebiega w takim tempie, w jakim zakładaliśmy, bo nie udało się szybko sprowadzić wszystkich potrzebnych piłkarzy. Ale już są - uzupełniliśmy ubytki i wierzymy, że ten sezon będzie dla nas lepszy od poprzedniego, kiedy sięgnęliśmy po mistrzostwo stanowe i superpuchar - zakończył Braz.

By był lepszy, Flamengo musi odzyskać mistrzostwo Brazylii, które w tym roku broni Atletico Mineiro.