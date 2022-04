Alphonso Davies: Jesteś Ronaldo, jednym z najlepszych. Kto jest twoim kapitanem? Brachu...

Alphonso Davies poza grą w Bayernie Monachium, znajduje także czas, by prowadzić transmisje na popularnej platformie Twitch. 21-latek jest fanem gier wideo. Streamuje rozgrywkę, a także rozmawia z widzami śledzącymi jego kanał. Po ostatniej transmisji piłkarza jest głośno w sieci. Wszystko za sprawą jego komentarza na temat Cristiano Ronaldo i Harry'ego Maguire'a.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski może zagrać z gigantem przed MŚ. Wielkie pieniądze dla PZPN [Sport.pl LIVE]

Alphonso Davies zachwyca się Ronaldo i uderza w Maguire'a. 22-latek nie może uwierzyć w status Anglika w Manchesterze United

Davies podczas otwierania paczek z kartami zawodników w grze FIFA 22 trafił na Maguire'a. Sprawiło to, że postanowił powiedzieć co myśli na temat angielskiego obrońcy. 22-latek nie mógł uwierzyć, że to Harry Maguire jest kapitanem Manchesteru United, gdy w drużynie znajduje się Cristiano Ronaldo.

Zaskakujący transfer na linii Real - Barcelona? Dopiero drugi w XXI wieku

- Jesteś Ronaldo… Jednym z najlepszych graczy w historii. A jak ma na imię twój kapitan? Harry Maguire jest twoim kapitanem? I ty zwracasz się do niego "tak, kapitanie". Nie wiem właściwie, jak się do niego zwraca, ale... Brachu, nie obrażam Harry'ego Maguire'a, ale to Ronaldo… Ronaldo powinien dostać opaskę kapitana - powiedział Davies. Nagranie można zobaczyć poniżej.

Komentarz obrońcy Bayernu Monachium jest jednak niczym w porównaniu z krytyką, z jaką Harry Maguire musi sobie radzić w tym sezonie. Anglik notuje bardzo przeciętne występy i popełnił kilka rażących błędów. Jest uważany przez kibiców i ekspertów za jednego z głównych winowajców, jeśli chodzi o rozczarowującą grę Manchesteru United. Na każdym kroku pojawiają się komentarze, że nie jest wart 80 milionów euro, jakie klub zapłacił za niego Leicesterowi w 2019 roku.

Cristiano Ronaldo po transferze z Juventusu jest natomiast jednym z najlepszych graczy "Czerwonych Diabłów". W 33 spotkaniach zdobył 18 bramek. Gdyby nie jego imponująca gra, zespół mógł plasować się w tabeli Premier League znacznie niżej. Obecnie ekipa z Old Trafford zajmuje siódme miejsce ze stratą dwóch punktów do lokaty dającej prawo gry w Lidze Mistrzów.

Koszmar Giovanniego Reyny. Gwiazdor Borussii zalał się łzami