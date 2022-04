Słowacy chcą dać szansę Hyballi. Kontrowersyjny trener blisko powrotu

Peter Hyballa od listopada 2021 roku pozostaje bez pracy. Wówczas, po niespełna dwóch miesiącach pracy, został zwolniony z zespołu Türkgücü Monachium, występującego w 3. Bundeslidze. Drużyna pod wodzą 46-latka wygrała zaledwie dwa z ośmiu meczów.

Kolejna szansa dla Petera Hyballi? Niemiec może rozpocząć pracę w słowackiej ekstraklasie

Dla kontrowersyjnego szkoleniowca było to już trzecie zwolnienie w ciągu niewiele ponad sześciu miesięcy. Wcześniej z powodu rozczarowujących wyników, a także konfliktu z piłkarzami i właścicielami klubu, został wyrzucony z Wisły Kraków. Hyballa długo nie pozostawał jednak na bezrobociu. Już dwa tygodnie po rozstaniu z klubem z Ekstraklasy, rozpoczął pracę w duńskim drugoligowcu Esbjerg fB.

Z tego klubu jednak Niemiec także musiał uciekać w atmosferze skandalu. Piłkarze oskarżali Petera Hyballę o znęcanie się nad nimi. Trener miał stosować kary fizyczne i psychiczne. Esbjerg ostatecznie poprowadził w zaledwie trzech meczach ligowych i zdobył jeden punkt.

Po kilku miesiącach odpoczynku od piłki Peter Hyballa może dostać jednak kolejną szansę na odbudowanie swojego wizerunku. Słowackie media podają, że Niemiec może znaleźć pracę w tamtejszej lidze. Zatrudnienie Hyballi rozważą podobno klub AS Trencin.

"Powrót Petera Hyballi? Według naszych informacji były trener DAC Peter Hyballa powinien zostać nowym trenerem AS Trencín. Po zakończeniu pracy z Dunajską Stredą 46-letni niemiecki trener pracował w NAC Breda, Wiśle Kraków, Esbjerg fB i Türkgücü Monachium" - donosi twitterowy profil, zajmujący się słowacką piłką Futbalové Zákulisie.

Jak zauważono, dla Hyballi byłby to powrót do ligi słowackiej. Od lipca 2018 do stycznia 2020 roku był on trenerem zespołu DAC Dunajska Streda. AS Trencin, z którym łączony jest Niemiec, w tym sezonie znalazł się w grupie spadkowej słowackiej Fortuna Ligi. Jest jednak jej liderem i nie zagraża mu w tej chwili spadek o szczebel niżej.

