Lewandowski zaczynał od 1000 zł miesięcznie. Teraz jest multimilionerem. "Śmieszne kwoty"

Robert Lewandowski w tym sezonie nie ma sobie równych i jest zdecydowanie najlepszym napastnikiem w Europie. Polak pewnie zmierza po drugi Złoty But w karierze i ma nadzieję sięgnąć w końcu po pierwszą Złotą Piłkę. Jak do tej pory 33-letni napastnik rozegrał 39 spotkań w barwach Bayernu, w których zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty.

Zarobki Lewandowskiego na przestrzeni lat. Niezwykły przeskok

Znakomita dyspozycja Roberta Lewandowskiego pomaga mu nie tylko osiągać historyczne wyniki, ale także zarobić ogromne pieniądze. Jednak nie zawsze tak było. Kapitan reprezentacji Polski rozpoczynał profesjonalną karierę w Zniczu Pruszków, gdzie zdołał się wypromować. Jego zarobki były jednak wtedy niezwykle niskie, o czym opowiedział ówczesny prezes klubu Marek Siwiński. - To były śmieszne kwoty. U niego to był jakiś tysiąc z małym kawałkiem miesięcznie - stwierdził działacz w rozmowie z portalem Eurosport.tvn24.pl.

Poważny przeskok finansowy miał miejsce dopiero dzięki transferowi do Lecha Poznań. To właśnie przy Bułgarskiej Lewandowski odniósł swoje pierwsze poważne sukcesy - zdobył mistrzostwo Polski i został królem strzelców ekstraklasy. Jego zarobki wzrosły z tysiąca złotych miesięcznie do 2,8 miliona złotych za dwa lata gry, co zdradził jego były agent Cezary Kucharski na kanale "Futbolownia".

Fortunę Lewandowski zgarnął jednak dopiero po przeprowadzce do Dortmundu, gdzie również świętował zarówno mistrzostwo Niemiec jak i pierwszy tytuł króla strzelców Bundesligi. Do tego należy dodać także finał Ligi Mistrzów z 2013 roku, w którym jednak Borussia przegrała z Bayernem 1:2. Z doniesień dziennika "Bild" wynika, że w tamtym okresie Polak mógł liczyć na zarobki w wysokości 125 tys. euro miesięcznie, czyli ok. 580 tys. złotych przy aktualnym kursie. To, co w Lechu dostawał za cały sezon, w Borussii zarabiał w niemal trzy miesiące.

Jednak niewyobrażalną granicą pozwalającą wstąpić do grona najlepszych piłkarzy na świecie Lewandowski przekroczył dopiero w Monachium, gdzie trafił w 2014 roku. Według "Bilda" jego pierwszy kontrakt w Bawarii zapewniał mu zarobki na poziomie 11 milionów euro za sezon. To jednak był dopiero początek. Po pięciu latach świetnej gry i wielu sukcesów, w 2019 roku Polak zdecydował się podpisać nową umowę, która była już negocjowana z zupełnie innej pozycji. Lewandowski zapewnił sobie pensję w wysokości aż 23 mln euro rocznie.