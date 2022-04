Ruben Neves wyceniony na 100 mln funtów

Ruben Neves od kilku sezonów jest jednym z najważniejszych zawodników Wolverhampton. Portugalczyk stanowi o sile drugiej linii swojego zespołu i wypracowuje sporo sytuacji bramkowych. Jego statystyki w tym sezonie nie są zbyt okazałe, ale nie do końca odzwierciedlają jego rzeczywistą dyspozycję. 25-latek rozegrał jak do tej pory 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Ogromne pieniądze za Rubena Nevesa. Wolverhampton odstrasza gigantów

Nieprzeciętne umiejętności Rubena Nevesa nie umknęły uwadze największych klubów w Europie, które interesują się nim już od dłuższego czasu. Media dotychczas łączyły Portugalczyka głównie z Manchesterem United i z FC Barceloną, ale zainteresowani jego transferem są także inni giganci.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Manchester City podejrzany o nielegalne finansowanie drużyny. Trwa śledztwo

Jednak jak się okazuje, sprowadzenie Rubena Nevesa nie będzie łatwe. Dziennik "Daily Mail" ujawnił właśnie, że Wolverhampton oczekuje za swojego zawodnika około 100 milionów funtów. Władze angielskiego klubu wiążą z Portugalczykiem ogromne nadzieje i widzą go w roli lidera drużyny. Nie zamierzają więc łatwo odpuścić walki, szczególnie że 25-latek ma podpisany kontrakt do czerwca 2024 roku. Wiele wskazuje więc na to, że Neves nie pożegna się z Molineux zbyt szybko.

Nowe zasady UEFA uderzą w piłkarzy. Grozi im nawet wykluczenie z rozgrywek

Ruben Neves trafił do Wolverhampton w 2017 roku z FC Porto za 18 mln euro. Miał wtedy zalewie 20-lat i był uważany za jeden z największych talentów portugalskiej piłki. Od tamtej pory pomocnik rozegrał 207 spotkań w barwach angielskiego klubu, w których zdobył 24 bramki i zaliczył 12 asyst.