Kibice Dynama Kijów nie muszą się obawiać, że drużyna przestanie istnieć

Wojna całkowicie odmieniła dotychczasowe życie mieszkańców Ukrainy. Z powodu rosyjskiej napaści poważnie ucierpiał sport, który w tej chwili w ogóle nie istnieje na terenie tego kraju. Wszystkie rozgrywki zostały zawieszone, a zagraniczni zawodnicy wyjechali. Ta sytuacja niestety zagroziła dalszemu istnieniu niektórych klubów.

Dynamo Kijów nie upadnie. Właściciele dalej będą finansować klub

Jednym z takich klubów jest mistrz Ukrainy w piłce nożnej - Dynamo Kijów. Wszyscy zagraniczni zawodnicy opłacani przez właściciela Igora Surkisa uciekli za granicę. Wśród nich był m.in. reprezentant Polski Tomasz Kędziora, który bardzo długo nie mógł się w ogóle wydostać z Kijowa. Ostatecznie dzięki pomocy strony polskiej szczęśliwie dotarł do granicy i dziś jest już piłkarzem Lecha Poznań, w którym będzie grał co najmniej do końca sezonu.

W ostatnich dniach ujawniono informacje, że Surkis wraz ze swoim bratem uciekli z Ukrainy, zabierając ze sobą sporą część majątku. Pojawiły się więc obawy o przyszłość Dynama. Na dodatek kijowscy kibice oskarżają rodzinę właścicieli o prorosyjską postawę. Nie zmieniło tego nawet zorganizowanie "Meczu o pokój" z Legią Warszawa.

Jednak według ukraińskiego portalu Sport.ua obawy kibiców Dynama są przedwczesne. Dziennikarze ujawnili bowiem, że w ostatnich dniach doszło do tajnego spotkania Igora Surkisa z trenerem Mirceą Lucescu. W jego trakcie ustalono, że właściciele nie zamierzają wycofywać się z finansowania klubu i przekażą odpowiednie środki na odbudowę drużyny.

Spotkanie Dynama Kijów z Legią Warszawa odbędzie się we wtorek 12 kwietnia na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3. Mecz będzie miał charakter charytatywny i zostanie rozegrany pod hasłem "Mecz o pokój".