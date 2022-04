Nowe zasady UEFA uderzą w piłkarzy. Grozi im nawet wykluczenie z rozgrywek

Finansowe Fair Play przeszło do historii. 7 kwietnia zatwierdzono nowe przepisy dotyczące licencjonowania klubów UEFA i zrównoważonego rozwoju finansowego. Zasady będą wprowadzane stopniowo od czerwca, by zespoły miały czas na dostosowanie się do nowych reguł. Kluby nie będą mogły wydawać na pensje, transfery i opłaty agentów więcej, niż 70 procent swoich przychodów. Będą też mogły zanotować maksymalną stratę 60 milionów euro w ciągu trzech lat, a więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

UEFA ostrzega przed łamaniem zasad. Surowe kary mogą uderzyć nawet w piłkarzy

Komitet wykonawczy UEFA, na czele z prezydentem Aleksandrem Ceferinem, określił, co grozi klubom w przypadku niezastosowania się do nowych przepisów. Kary będą zależeć od wielkości i długości naruszenia. W przypadku małych i krótkich naruszeń, na zespoły nakładane będą sankcje finansowe. Jednak, gdy klub dopuści się dużego naruszenia, kary będą znacznie bardziej surowe. W takiej sytuacji nowe przepisy zakładają nie tylko odjęcie punktów zespołowi, ale przede wszystkim zakaz rejestrowania nowych graczy w rozgrywkach UEFA oraz ograniczenia liczby zawodników w kadrze zespołu. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju finansowego UEFA, Andrea Traverso, przyznał, że rozpatrywana będzie również możliwość wykluczenia klubów z Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy.

- Jeśli bogaty klub przekroczy limit wydatków, zostaną nałożone na niego kary - powiedział Traverso, dodając jednocześnie, że teraz trudniej będzie obejść przepisy: - Mogą istnieć różne sposoby obejścia, ukrycia wypłat wynagrodzenia, ale może to naruszać prawo krajowe, a także przepisy UEFA. Nasze możliwości prowadzenia dochodzeń są ograniczone, nie jesteśmy policją, ale wierzymy, że sposób, w jaki tworzymy nowe zasady, będzie trudniejszy do obejścia.

Nowe zasady nie zwiększą konkurencyjności w piłce nożnej

Traverso zwrócił również uwagę na inny aspekt europejskiego futbolu. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju finansowego UEFA przyznał, że wprowadzone zmiany nie zwiększą konkurencyjności klubów.

- Nierównowagi konkurencyjnej nie da się rozwiązać po prostu za pomocą przepisów finansowych - zauważył dyrektor, dodając: -Trzeba się tym zająć w połączeniu ze środkami sportowymi i innymi narzędziami. Dlatego też zmieniliśmy nazwę. Nazwa fair play była interpretowana jako tworzenie równych szans, w związku z tym chcieliśmy zmienić taki sposób postrzegania - zakończył Traverso.