"Bild": Pini Zahavi buntuje Roberta Lewandowskiego przeciwko Bayernowi

Robert Lewandowski w tym sezonie znów nie ma sobie równych. Polak jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w Europie i zmierza po drugi w karierze Złoty But. Może być już także niemal pewny kolejnego tytułu króla strzelców Bundesligi. Jak do tej pory Polak rozegrał w barwach Bayernu Monachium 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu? Zahavi naciska

Pomimo dość zaawansowanego jak na piłkarza wieku Robert Lewandowski wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Największe europejskie kluby chętnie widziałyby go w swoich składach, ale jak do tej pory głównym problemem był Bayern. Teraz jednak sytuacja zdaje się zmieniać, ponieważ pojawiły się problemy z przedłużeniem kontraktu Polaka, który wygasa z końcem czerwca 2023 roku.

Tę sytuację próbuje wykorzystać FC Barcelona, o której ostatnio mówi się najczęściej w kontekście transferu Lewandowskiego. Media ujawniają już nawet szczegóły oferty, którą przygotowali Katalończycy. Wielkim orędownikiem takiego ruchu jest agent Polaka - Pini Zahavi, który ma bardzo dobre relacje z Joanem Laportą. Jak udało się ustalić dziennikowi "Bild" Izraelczyk ma nawet nastawiać 33-letniego napastnika przeciwko Bayernowi i namawiać go na przenosiny.

Według dziennikarzy władze Bayernu stały się ostatnio nerwowe w związku z sytuacją Roberta Lewandowskiego. Obawiają się, że Zahavi zastosuje ten sam manewr, co w przypadku Davida Alaby. Agent miałby wmawiać Polakowi, że klub ceni sobie innych zawodników bardziej od niego. W przypadku Austriaka ta taktyka zadziałała, ponieważ latem przeniósł się za darmo do Realu Madryt.