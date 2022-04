Payet strzela gola sezonu. Marsylia bliżej półfinału Ligi Konferencji

W kadrze na to spotkanie zabrakło Arkadiusza Milika. Polak w dalszym ciągu dochodzi do siebie po kontuzji, której doznał w meczu drużyny narodowej przeciwko Szkocji. W pierwszym ćwierćfinałowym starciu Ligi Konferencji Europy z PAOK-iem Saloniki Jorge Sampaoli postanowił postawić na tercet ofensywny Cengiz Under - Dimitri Payet - Cedric Bakambu.

Cudowna bramka Payeta przed zejściem do szatni

Pierwsza połowa pokazała, że zdecydowanym faworytem tego dwumeczu jest Olympique Marsylia. Klub z Ligue 1 miał wyraźną przewagę, czego najlepszym dowodem były dwie strzelone bramki. W 13. minucie Dimitri Payet znakomitym podaniem obsłużył Gersona, a ten strzałem z powietrza dał prowadzenie OM.

Najlepszym piłkarzem Olympique Marsylia w pierwszej połowie był Payet, który do asysty dołożył gola. I to cudownej urody. Tuż przed zejściem obu drużyn do szatni Cengiz Under sprytnie rozegrał rzut rożny i dograł przed pole karne, a tam Payet huknął z pierwszej piłki, nie dając absolutnie żadnych szans bramkarzowi PAOK-u.

OM dowiózł zwycięstwo do końca meczu

Aktywność Payeta zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy dała jednak odwrotny skutek. Francuz stracił piłkę niedaleko własnego pola karnego, czego konsekwencją była również przedniej urody bramka Omara El Kaddouriego. Piłkarze OM mieli pretensje do sędziego, którym był Szymon Marciniak i domagali się podyktowania rzutu wolnego po faulu, ale arbiter pozostał niewzruszony.

Choć OM był zdecydowanie lepszą ekipą i dominował praktycznie przez całą drugą połowę, zespół z Ligue 1 nie zdołał powiększyć swojej przewagi. Przed rewanżem to jednak drużyna Sampaoliego będzie faworytem do awansu do półfinału.