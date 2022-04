FIFA wydała specjalne oświadczenie w sprawie 100-minutowych meczów

Dziennik "Corriere dello Sport" przekazał we wtorek sensacyjne informacje na temat najnowszych planów FIFA. Według włoskich dziennikarzy władze federacji miały podjąć decyzję o wydłużeniu meczów piłkarskich z 90 do 100 minut. Zmiany miały wejść w życie już od mistrzostw świata w Katarze.

FIFA miała tłumaczyć takie decyzje przeprowadzonymi badaniami, z których wynikało, że w trakcie meczów jest tylko około 60 minut efektownego czasu gry. Dlatego Gianni Infantino i jego współpracownicy postanowili wydłużyć ten czas. Te doniesienia od razu wzbudziły kontrowersje w społeczności piłkarskiej na całym świecie.

A jednak. FIFA dementuje plotki na temat przedłużenia meczów.

Jeszcze tego samego dnia okazało się jednak, że te informacje nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą. FIFA wydała specjalne oświadczenie, w którym całkowicie dementuje wszystkie plotki na temat planów wydłużenia czasu gry.

- W związku z niektórymi doniesieniami i plotkami, które rozeszły się dzisiaj, FIFA chciałaby wyjaśnić, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w przepisach dotyczących długości meczów piłkarskich podczas Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 ani żadnych innych rozgrywek - czytamy w oświadczeniu federacji.

Media i kibice uwierzyli w takie plany, ponieważ nie byłby to pierwszy kontrowersyjny pomysł FIFA. Gianni Infantino wprowadził już 48-zespołową formułę mistrzostw świata, a teraz próbuje przekonać działaczy z całego świata do rozgrywania mundialu co dwa lata. Do tego federacja nie ukrywa, że testuje różne nowe pomysły dotyczące rozgrywania meczów. Dowolna liczba zmian, czasowe kary wykluczenia i kopane auty - to tylko niektóre z nich.