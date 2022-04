Klopp tłumaczy, dlaczego nie chce Haalanda. Jest wstrząśnięty

Odkąd Juergen Klopp trafił do Liverpoolu, układ sił w Premier League znacząco się zmienił. Niemiecki szkoleniowiec przywrócił klubowi z Anfield Road dawny blask, ale przede wszystkim dał kibicom pierwszy od 30 lat tytuł mistrzowski. Od kilku sezonów jesteśmy także światkami niezwykłej rywalizacji Liverpoolu z Manchesterem City pod wodzą Pepa Guardioli.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Liverpool nie jest zainteresowany Haalandem. Klopp wstrząśnięty kosztami transferu

Klopp sięgnął z Liverpoolem także po Ligę Mistrzów w 2019 roku. W tym sezonie jego drużyna także ma spore szanse na to trofeum. We wtorek Anglicy pokonali Benfikę 3:1 w ćwierćfinale rozgrywek i znacznie przybliżyli się do awansu do najlepszej czwórki.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Włoski dziennikarz ujawnia sprawę Lewandowskiego. "Zaawansowane rozmowy"

Natomiast w środę na łamach niemieckiego dziennika "Bild" pojawił się wywiad z Juergenem Kloppem, w którym trener opowiedział o pracy w Liverpoolu. Najwięcej uwagi przykuła jego odpowiedź na pytanie o ewentualny transfer Erlinga Haalanda. - Nie sięgniemy po niego. Nie ma na to szans. Kwoty, które wchodzą w grę przy tym transferze, są po prostu szalone. Nie będziemy mieli z tym nic wspólnego. Nawet nie chciałbym mieć nic wspólnego z tą sprawą. To wszystko nie jest zabawne - powiedział 54-latek.

Juergen Klopp zwrócił uwagę na to, że na transfer Erlinga Haalanda trzeba by było wydać gigantyczne pieniądze. Kontrakt Norwega z Borussią Dortmund wygasa dopiero z końcem czerwca 2024 roku, ale według medialnych doniesień po zakończeniu obecnego sezonu w życie wejdzie klauzula pozwalająca wykupić go za "zaledwie" 75 milionów euro.

Kłopoty Piotra Zielińskiego w Napoli. Polak starł się z trenerem

To jednak tylko mała część kosztów, które niesie za sobą ta transakcja. Do samej kwoty transferu należałoby jeszcze doliczyć m.in. premie dla ojca i agenta zawodnika. Według znanego hiszpańskiego dziennikarza Josepa Pedrerola kwota ta mogłaby wynieść nawet 175 milionów euro już w pierwszym sezonie.