Agent Bale'a ostro do kibiców Realu. "Będziecie tego żałować"

Bale w 2013 roku przeszedł z Tottenhamu do Realu Madryt za kwotę 101 mln euro. Piłkarz stał się wówczas najdroższym piłkarzem świata. Jednak z czasem Walijczyk zaczął mieć problemy z regularną grą. Bale wielokrotnie zgłaszał problemy zdrowotne lub tracił zaufanie w oczach trenerów. W tym roku zaliczył ledwie dwa występy, rozegrał w sumie 77 minut.

— Bale cały czas siedzi na ławce, więc trzeba o to wszystko zapytać Carlo Ancelottiego. Nie krytykuję go, on po prostu podejmuje decyzje, że Bale ma nie grać. To jego decyzja, nie piłkarza — mówił Barnett.

Latem 2022 roku wygaśnie umowa Walijczyka z Realem Madryt. Wiele wskazuje na to, że piłkarz pożegna się z drużyną Carlo Ancelottiego. Bale niejednokrotnie był obiektem krytyki ze strony kibiców czy hiszpańskiej prasy. Sugerowano, że nie wykazuje zaangażowania, nie jest zżyty z szatnią i nie nauczył się języka hiszpańskiego. Zdaniem Barnetta, hiszpańscy dziennikarze naginają rzeczywistość.

— Prasa jest niewdzięczna. Dziennikarze piszą takie rzeczy, bo nie mają nic lepszego do roboty. Oni nigdy nie rozmawiali z Garethem, nie znają go. Kilka tygodni temu chciałem pozwać dziennikarza, ale sam Bale mnie powstrzymał, powiedział, że to niepotrzebne — dodał, zaznaczając, że gdyby kibice Realu okazywali mu więcej wsparcia, to sytuacja gracza potoczyłaby się inaczej.

— Kiedy za 20 lat spojrzą za siebie, zobaczą, jak wielkim zawodnikiem był dla Realu Madryt, co zrobił dla Realu Madryt i będą żałować. Fani i Real Madryt powinni go odpowiednio pożegnać. On na to zasługuje — stwierdził.

Na początku kwietnia, ESPN poinformowało, że zawodnikiem interesuje się AC Milan. Barnett pytany o przyszłość gracza stwierdził, że stwierdził, że zawodnik nie podjął jeszcze decyzji o zmianie klubu. — On był bardzo szczęśliwy w Madrycie. Przyjechał tam jako młody zawodnik, urodziły się tam jego dzieci, przekazał ogromne pieniądze hiszpańskim szpitalom w czasie pandemii. Kocha to miasto i ten klub. Myślę, że pasożytami są ci, którzy źle o nim mówią — kończył agent piłkarza.

Podczas całej przygody w La Liga, Bale rozegrał łącznie 175 spotkań, zdobył 81 bramek i zaliczył 46 asyst.