Fizjoterapeuta uderza w reprezentantów Polski. "Miałem Milika w gabinecie i wiem, o czym mówię"

W najbliższym czasie selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz na pewno nie będzie mógł rozważać Jakuba Modera w kontekście ewentualnych powołań. Pomocnik zerwał więzadła w kolanie i co więcej, zagrożony jest również jego występ na mistrzostwach świata w Katarze.

Kontuzje trapiły piłkarzy polskiej kadry także w czasie ostatnich dwóch spotkań. Arkadiusz Milik nabawił się urazu podczas meczu ze Szkocją i przez to nie mógł wystąpić w starciu ze Szwecją. Polski napastnik, choć znajduje się ostatnio w dobrej formie, nadal ma problem z częstymi urazami.

Fizjoterapeuta i założyciel Orto Med Sport Bartłomiej Kacprzak w rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że urazy wynikają z braku profesjonalizmu.

- Nie ma tutaj inwestycji w siebie. Brakuje zaplecza, sprzętu. Thiago Silva ma komorę hiperbaryczną w domu, LeBron wydaje milion dolarów na profilaktykę i higienę życia. W naszym sporcie tego nie ma. Fajna torebka za to jest, ale nie na tym polega profesjonalizm. Najwięcej dzieje się za kulisami. Jak nie ma czegoś w klubie, trzeba pracować samodzielnie. Rozwijać się fizycznie i mentalnie – powiedział Kacprzak na łamach Weszło.

- Miałem Milika w gabinecie i wiem, o czym mówię. Strzela bramki, ale warto policzyć, ile miał kontuzji. Na szczęście się po nich podnosi, bo akurat jego biologia sobie z tym radzi. Ma talent i za nim idzie. Ale faktyczni profesjonaliści kontuzji unikają. Inwestują w sprzęt i zaplecze, którego u Milika nie ma. Modera nie znam, więc nie chce się wypowiadać na temat jego zaplecza, ale w większości przypadków kontuzje wynikają z tego, o czym mówię – braku zaplecza – dodał.

Moder nabawił się kontuzji w minioną sobotę (02.04). Polski pomocnik przegrał starcie o piłkę z Teemu Pukkim w 85. minucie spotkania pomiędzy Brighton a Norwich. Do zawodnika od razu przybiegli klubowi lekarze i po chwili został on zniesiony z murawy na noszach.

Kacprzak stwierdził ponadto, że jeżeli wszystko w przypadku rehabilitacji Modera pójdzie pomyślnie to powinien być on gotowy do gry podczas najbliższych mistrzostw świata. Reprezentacja Polski poznała już swoich grupowych rywali. Zawodnicy Czesława Michniewicza będą rywalizować w grupie C z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską.