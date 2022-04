Trzęsienie ziemi ws. Lewandowskiego. Dziennikarz ujawnia. Rozmowy na zaawansowanym poziomie

Bayern Monachium wciąż nie przedłużył umowy z Robertem Lewandowskim. Polski napastnik ma kontrakt ważny do czerwca 2023 roku, ale wiele wskazuje na to, że już latem opuści Bawarię. Od kilku dni zagraniczne media łączą "Lewego" z FC Barceloną. Przejście naszego rodaka do katalońskiego klubu byłoby wielkim wydarzeniem i wygląda na to, że w tej kwestii dużo się dzieje.

Teraz nowe informacje o sytuacji "Lewego" przekazał Tancredi Palmeri. Włoski dziennikarz, który specjalizuje się w rynku transferowym stwierdził, że transfer polskiego napastnika do Barcelony jest coraz bardziej prawdopodobny.

- Barcelona i Polak rozmawiają ze sobą, są bardzo blisko, nic nie jest jeszcze podpisane, ale jest wola obu stron, aby spotkać się na La Rambla (jedna ze słynnych ulic w Barcelonie - przyp. red.). Bayern nie tylko nie pojawił się jeszcze na boisku, ale nie zdecydował, jak działać i zastanawia się, jak powalczyć o Haalanda - pisze Palmeri. Jak dodaje, rozmowy "Lewego" z "Barcą" są na zaawansowanym poziomie. Innego zdania są jednak niemieccy dziennikarze. Christian Falk ze "Sport Bild" twierdzi, że kapitan reprezentacji Polski nie porozumiał się jeszcze z katalońskim klubem.

- Napastnik nie podejmie decyzji o swojej przyszłości, zanim nie odbędzie rozmów z Bayernem - pisze dziennikarz.

W tym sezonie Lewandowski nie ma sobie równych. Napastnik Bayernu Monachium zagrał w 38 meczach, w których zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty. Wynik ten może zostać poprawiony już w środę, podczas ćwierćfinałowego spotkania z Villarreal.