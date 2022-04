Ojciec Czesława Michniewicza nie żyje. Selekcjoner zmienia swoje plany

Pierwsze informacje o śmierci taty Czesława Michniewicza pojawiły się na godzinę przed oficjalnym komunikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Selekcjoner reprezentacji Polski planował wyjechać w środę do Niemiec, gdzie miał rozpocząć swój objazd po Europie, w trakcie którego miał odwiedzić wielu polskich piłkarzy. "Miał też chwilę porozmawiać z nami przed wylotem, ale właśnie poinformował, że zmienia plany" - napisał Tomasz Kowalczyk, dziennikarz Jedynki Polskiego Radia.

Ojciec Czesława Michniewicza nie żyje. "Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca"

Kilkadziesiąt minut później w mediach społecznościowych pojawiło się potwierdzenie podanej informacji. "Prezes Cezary Kulesza wraz z Zarządem i pracownikami Polskiego Związku Piłki Nożnej składa selekcjonerowi reprezentacji Polski, Czesławowi Michniewiczowi, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca. PZPN prosi o uszanowanie prywatności trenera i jego Rodziny" - czytamy na oficjalne stronie PZPN.

Ani dziennikarz ani PZPN nie podali przyczyny śmierci taty Czesława Michniewicza. Wiadomo jednak, że tata trenera był bardzo poważnie chory, o czym sam Michniewicz opowiedział w Hejt Parku emitowanym na Kanale Sportowym.

- To trudny temat, bo mój ojciec i moja mama są bardzo ciężko chorzy i kontakt z nimi jest utrudniony. Jak ostatnio dzwoniłem, rozmawiałem z siostrą i ona im przekazała tę wiadomość. Ojciec powiedział, że jest dumny i że wie, ale później zaczął nagle zmieniać temat. Mama jest świadoma, wie i myślę, że oboje są bardzo dumni ze mnie - powiedział Michniewicz.

- To jest najgorsze w tym wieku, że organizm funkcjonuje, ale głowa nie nadąża za wszystkim. To jest trudna sytuacja dla wszystkich i to trochę wzruszające. Może zabrakło roku czy dwóch lat, żeby tych sił było więcej i on miał większą satysfakcję z tego - dodał wzruszony selekcjoner reprezentacji Polski.