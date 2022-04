Ojciec zaskoczył słowami o końcu kariery Higuaina. Legenda się tłumaczy

Gonzalo Higuain grał w najlepszych klubach w Europie, jak chociażby Real Madryt, SSC Napoli, AC Milan, Chelsea czy Juventus. W tym czasie dwukrotnie wybrano go najlepszym piłkarzem Serie A, a w sezonie 2015/16 został królem strzelców tamtejszych rozgrywek. Od 2020 roku występuje w Major League Soccer. Trafił do Interu Miami, którego właścicielem jest znana angielska legenda, David Beckham. Kontrakt Higuaina wygasa z końcem grudnia 2022 roku.

Gonzalo Higuain przejdzie na emeryturę? "To nieprawda"

Wcześniej nic nie zapowiadało, aby Higuain rozważał zakończenie kariery piłkarskiej, ale ziarnko niepokoju zasiał jego ojciec Jorge. Argentyńczyk udzielił wywiadu stacji TNT Sports i powiedział w nim, że 34-letni napastnik zamierza zawiesić buty na kołku po bieżącym sezonie MLS. - Wątpię, żeby wrócił do Argentyny. Powiedział mi, że odejdzie od piłki po sezonie. Chciałbym, aby został przy piłce nawet, jak nie będzie w nią grał. Wie o tym sporcie bardzo dużo. Ma wszystko, aby wygrać. To będzie wstyd, jeśli nie pójdzie tą drogą - mówił Jorge Higuain.

Wieść o przejściu na emeryturę bardzo szybko rozniosła się po całym świecie. Okazuje się jednak, że to nieprawda. Ojciec Gonzalo wprowadził wszystkich w błąd, a jego słowa sprostował sam zainteresowany.

- To nieporozumienie. Do tego momentu nie wspominałem nic o emeryturze. Źle mnie zrozumiał, ale to się zdarza. To nieprawda. Jestem skupiony na grze, na moim klubie i na tym, aby wypełnić mój kontrakt. Kiedy to się stanie, wtedy podejmę decyzję o swojej przyszłości. O tym co dalej poinformuję was osobiście. Tylko ja - powiedział Gonzalo Higuain po środowym treningu.

- Inni mogą sobie mówić, co chcą. Będę pierwszym, który ogłosi moje przejście na emeryturę, ale do tego czasu skupiam się na piłce - dodał napastnik.

Inter Miami nie zaczął najlepiej bieżącego sezonu. Drużyna znajduje się na dnie tabeli MLS i nie wygrała jeszcze ani jednego meczu. Trwają przygotowania do kolejnego ligowego starcia z New England Revolution. Piłkarz strzelił dotychczasowo dwie bramki w pięciu meczach.