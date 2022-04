Media: FIFA chce zmian przepisów przed MŚ. Koniec 90-minutowych meczów

W przeszłości przeprowadzono wiele badań dotyczących efektywnego czasu gry. Te dowiodły, że około 1/3 meczu, który trwa 90 minut, ucieka przez wszelkiego rodzaju przerwy: kontuzje, zmiany, gole, stałe fragmenty gry. Niechlubny rekord w tej materii należy do meczu Ajaksu Amsterdam z Benfiką, który odbył się w zeszłym miesiącu w Lidze Mistrzów. Benfica wygrała 1:0 po zaledwie 54 minutach i 39 sekundach gry. Badania przeprowadzone przez CIES w zeszłym roku wykazały, że np. w Eredivisie w piłkę nożną gra się przez 65,6 procent całkowitego czasu. Daje to 59 minut i 2 sekundy efektywnego czasu gry. W Lidze Mistrzów jest to 64,7 procent, w Premier League 62 procent, a na jej zapleczu zaledwie 57,2 procent.

Infantino wpadł na nowy pomysł. Chce wydłużyć mecze

Żeby nie szukać daleko takich przykładów, można cofnąć się też do meczu barażowego reprezentacji Polski ze Szwecją. Jak wyliczył dziennikarz Newonce Michał Trela, od momentu zdobycia pierwszej bramki do końca spotkania teoretycznie minęło ponad 40 minut. Ale piłka w grze była tylko przez 18. Pozostałe minuty wyparowały.

Dlatego co jakiś czas pojawiają się pomysły jak zmienić taki stan rzeczy. Proponowano chociażby, żeby czas w piłce nożnej mierzono jak w piłce ręcznej. Przy każdej przerwie w grze zegar by się zatrzymywał, a mecze trwałyby 60 minut. Teraz z nowym pomysłem wychodzi FIFA. Jak poinformowała "Corriere dello Sport", FIFA chce wydłużyć mecze do 100 minut na mistrzostwach świata w Katarze. Wszystko po to, żeby zwiększyć efektywny czas gry. Pomysł miał wyjść od samego Gianniego Infantino, prezydenta FIFA. Nie wszystko zależy jednak od niego. Ewentualne zmiany w przepisach będzie musiała zatwierdzić Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB). To organizacja, która zajmuje się tworzeniem i modyfikowaniem przepisów gry w piłkę nożną.

Pomysł wydłużenia spotkań wpisuje się w koncepcję FIFA, która chce, aby meczów było jak najwięcej. To właśnie Gianni Infantino jest orędownikiem rozgrywania mundialu nie co cztery, ale co dwa lata. A pomysłów na zmiany jest mnóstwo. Część z nich została przetestowana podczas turnieju Future of Football Cup zorganizowanego w Holandii latem zeszłego roku. Dowolna liczba zmian, czasowe kary wykluczenia i kopane auty – to tylko niektóre ze zmian. "FIFA od sugerowanej przez media rewolucji na razie się odcina, ale jej ludzie od lat pracują nad unowocześnieniem futbolu. Zdaniem ekspertów jest to nieuniknione" – pisał na Sport.pl Kacper Sosnowski.