Koszulka Maradony z pamiętnego meczu wystawiona na aukcję. Kosmiczna kwota

Nadszedł wyjątkowy dzień w historii piłki nożnej. Koszulka Diego Maradony, w której zdobył niezapomnianą bramkę ręką przeciwko reprezentacji Anglii, trafiła na aukcję. Licytator Sotheby's uważa, że cena może przekroczyć 5 milionów dolarów. - Koszulka znajduje się na małej liście najważniejszych pamiątek sportowych w historii. Już nigdy nie będę miał do czynienia z czymś tak dobrym. To kultowa chwila dla sportu - powiedział Brahm Wachter, szef Sotheby's, cyt. przez hiszpańską "Marcę".

Argentyńska "ręka Boga"

Gol Diego Maradony przeciwko reprezentacji Anglii w ćwierćfinale mundialu w 1986 roku przeszedł do historii. Argentyńczyk uderzył piłkę głową, ale ta odbiła się później od jego ręki i wpadła do bramki. Sędzia jednak tego nie dostrzegł. Później sam Maradona przyznał, że strzelił tego gola "trochę swoją głową i trochę ręką Boga". Były piłkarz między innymi Napoli zdobył w tym spotkaniu również drugą bramkę, która w 2002 roku została uznana golem stulecia w plebiscycie FIFA.

Reprezentacja Argentyny wygrała tamto spotkanie 2:1, co przyczyniło się w późniejszym triumfu w całym turnieju. Diego Maradona jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Zmarł 25 listopada 2020 roku. Miał 60 lat.

Koszulka Maradony z pamiętnego meczu trafiła na aukcję

Po meczu Maradona wymienił się koszulkami z obrońcą reprezentacji Anglii Stevem Hodgem. Anglik nigdy nie sprzedał koszulki. Wypożyczał ją między innymi do Muzeum Reprezentacji Anglii w piłce nożnej, które znajduje się w Manchesterze. Wyznał, że jest dumnym posiadaczem koszulki, która posiada wielkie znaczenie dla piłkarskiego świata, mieszkańców Argentyny i Anglii. Dodał także, że to dobry czas na jej sprzedaż. Trykot może pobić rekord najdroższego stroju sportowego w historii, który należy do koszulki Babe Rutha z New York Yankees. W 2019 roku została sprzedana za 5.64 miliona dolarów.

Koszulka zostanie wystawiona w domu aukcyjnym Sotheby's od 20 kwietnia do 4 maja.

