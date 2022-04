Oficjalnie: Ronald Koeman wraca do pracy. Ale dopiero w 2023 roku

Ronald Koeman został zwolniony z FC Barcelony w październiku zeszłego roku, a w jego miejsce klub zatrudnił Xaviego Hernandeza. Szkoleniowiec długo nie chciał komentować swojego zwolnienia, ale później stwierdził wprost, że nie dostał tyle czasu, co jego następca. - Nie byłem trenerem Laporty, miałem to uczucie od pierwszej chwili. Po wyborach nic nie "zaskoczyło". Zabrakło niezbędnego wsparcia z góry - mówił Koeman w rozmowie z "Marką". Teraz 59-latek wraca do pracy, tym razem w roli selekcjonera.

Oficjalnie: Ronald Koeman wraca do reprezentacji Holandii. Zastąpi Louisa van Gaala

Holenderska federacja poinformowała, że Ronald Koeman ponownie zostanie selekcjonerem reprezentacji Holandii, ale od stycznia 2023 roku. Do zakończenia mistrzostw świata w Katarze kadrą "Oranje" będzie zarządzał Louis van Gaal. - Cieszymy się z powrotu Koemana. Podczas jego poprzedniej kadencji byliśmy zadowoleni z pracy oraz wyników. Po wewnętrznych naradach postanowiliśmy rozpocząć rozmowy - powiedziała Marianne van Leeuwen, dyrektor generalna federacji.

Louis van Gaal obecnie skupia się na walce z agresywnym rakiem prostaty, co ogłosił w programie "Humberto" w holenderskiej telewizji. Trener ma za sobą 25 zabiegów radioterapii i długo ukrywał swoją chorobę przed piłkarzami. - Musiałem wymykać się w nocy do szpitala bez ich wiedzy. Chciałem, by myśleli, że jestem zdrowy, ale... nie jestem - mówił van Gaal. Na losowaniu grup mistrzostw świata w Katarze obecny był jego asystent, czyli Danny Blind.

Ronald Koeman podpisał kontrakt z holenderską federacją piłkarską do zakończenia mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Koeman pracował z reprezentacją Holandii w latach 2018-2020 i awansował z nią do Euro 2020 po zajęciu drugiego miejsca w grupie C. Dodatkowo "Oranje" dotarli do finału Ligi Narodów, gdzie lepsza okazała się Portugalia (0:1).