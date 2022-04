Polski klub wycofany z rozgrywek, a kibice zbierają na herb. "Najtrudniejszy moment"

W lutym stało się jasne, że GKS Bełchatów zniknie z piłkarskiej mapy Polski. 23 lutego piłkarze odbyli ostatni trening. Klub z powodu problemów finansowych nie zgłosił drużyny do rozgrywek eWinner II Ligi na wiosnę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

Kolejny piłkarz Legii kontuzjowany. Vuković: Już teraz jest źle

- W konsekwencji narastającego od 10 lat zadłużenia, poziom zobowiązań Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniósł ok. 7 mln zł" Na wartość tę składają się zobowiązania wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz kontrahentów. Zasadniczą część tej kwoty (ok. 4 mln zł) stanowią zobowiązania publiczno-prawne. Funkcjonowanie Spółki w poprzednich latach było możliwe dzięki podpisywanym porozumieniom z urzędami i rozkładaniu zobowiązań na raty. Działanie to podlega regulacjom rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej, która limituje wysokość takiej pomocy (w tym umorzenie odsetek ZUS, umorzenie opłat publicznych, rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowych) do poziomu 200.000 euro w ciągu trzech lat kalendarzowych" – poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

W marcu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele zarządu PGE GiEK, włodarze miasta Bełchatów oraz przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej GKS-u Bełchatów a także kibice. Na spotkaniu wyrażono nadzieję, że bełchatowianie będą w stanie wystawić pierwszą drużynę do rozgrywek ligowych już w następnym sezonie.

Franciszek Smuda modli się o Wisłę Kraków. "Masz strasznego pecha"

Mobilizacja kibiców GKS-u Bełchatów. Chcą uratować swój herb

Na razie jednak, jak informują media, klub ma zamiar wszcząć postępowanie upadłościowe. W związku z tym sprawy w swoje ręce wzięli kibice. Fani chcą zachować to, co dla nich jest najcenniejsze – klubowy herb. W tym celu założyli zbiórkę. Sympatycy bełchatowskiego klubu wpłacają darowizny, które przeznaczone będą na zakup herbu. Dokładna kwota, która jest potrzebna, jest objęta tajemnicą handlową. Mówi się jednak, że jest to ponad 200 tysięcy złotych.

"Zbieramy na nasz herb klubowy! Cała suma darowizn zostanie przeznaczona na tą najwyższą dla nas wartość! Obiecujemy, że nasza tożsamość, barwy i tradycja zostaną z nami i przetrwamy RAZEM ten najtrudniejszy moment w historii naszego klubu. Kwota potrzebna do zebrania jest niebagatelna i wymaga maksymalnej mobilizacji całego środowiska sympatyków naszego klubu, a także pomocy firm zgromadzonych do tej pory wokół niego i wokół całego bełchatowskiego sportu!" – czytamy w opisie do zbiórki. Do środowego ranka zebrano ponad 9 tysięcy złotych.

Boniek ostrzega Zalewskiego. "Od niego zależy"

GKS Bełchatów został założony w 1977 roku. Największym sukcesem klubu było wywalczenie wicemistrzostwa Polski w sezonie 2006/2007. Ostatni raz drużynę z Bełchatowa w najwyższej klasie rozgrywkowej oglądaliśmy w 2015 roku. W obecnym sezonie GKS rozgrywał swoje mecze w eWinner II lidze. Po rundzie jesiennej zajmuje 16. miejsce.