Przewrotka Kiełba w 95. minucie. Dramat Podbeskidzia. Sceny w 1. lidze [WIDEO]

We wtorek odbyły się trzy zaległe spotkania 25. kolejki pierwszej ligi. Zdecydowanie największym hitem tego dnia było spotkanie w Kielcach, gdzie Korona podejmowała Podbeskidzie Bielsko-Biała. Było to niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o awans do ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Korona bliżej awansu do ekstraklasy. Piękny gol Kiełba w doliczonym czasie gry

Od samego początku spotkania niewielką przewagę miała drużyna Leszka Ojrzyńskiego, która ewidentnie chciała jak najszybciej strzelić bramkę. I rzeczywiście im się to udało już w 10. minucie spotkania. Wtedy to bramkarza gości pokonał Dawid Blanik i dał prowadzenie swojemu zespołowi. Od tego momentu do głosu doszli piłkarze Podbeskidzia, którzy kilka razy groźnie zaatakowali bramkę Konrada Forenca.

Dwaj potentaci bliżej półfinału Ligi Mistrzów. Pięć goli w pierwszych meczach

W pierwszej połowie nie udało się już jednak doprowadzić do wyrównania. Natomiast od początku drugiej części spotkania podopieczni Piotra Jawnego wypracowywali sobie coraz większą przewagę. Nieustannie atakowali bramkę Korony, której obrońcy próbowali stworzyć mur nie do przejścia i liczyli na ewentualne kontry. Forenca udało się jednak pokonać dopiero w 51. minucie, a dokonał tego Yigit Celtik.

Kiedy wydawało się już, że spotkanie zakończy się remisem, TSP trafiło w słupek. Piłkę z linii wybił Forenc, a Korona Kielce wyprowadziła błyskawiczną kontrę. Doszło do zamieszania w polu karnym Matveia Igonena, po którym fenomenalnym strzałem przewrotką popisał się Jacek Kiełb. Estoński bramkarz był bez szans, więc to Korona mogła się cieszyć ze zwycięstwa. Były to niezwykle ważne trzy punkty w kontekście walki o awans do ekstraklasy.

Jerzy Brzęczek wbija szpilę Paulo Sousie. "Byłem rozczarowany"

Po pokonaniu Podbeskidzia Korona Kielce umocniła się na trzecim miejscu w tabeli I ligi. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego traci już tylko jeden punkt do miejsca dającego bezpośrednią promocję do ekstraklasy. Natomiast Podbeskidzie oddaliło się od miejsc dających grę w barażach i zajmuje obecnie 10. pozycję.

Czołówka tabeli pierwszej ligi: