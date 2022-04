Wywiad Antoniego Piechniczka hitem na skalę światową. "Dziadek z dżungli"

Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, gdzie jej rywalami na mistrzostwach świata w Katarze będą Meksyk, Arabia Saudyjska oraz Argentyna. Starcie z ostatnim z wymienionych rywali zapowiada się najciekawiej, co przyznał też Antoni Piechniczek. Były selekcjoner podkreślił w tym miejscu indywidualną rywalizację Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Choć po namyśle dodał, że mogłaby być ona jeszcze bardziej elektryzująca.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

- Messi to obecnie jest już "leśny dziadek". To już nie jest ten piłkarz, którym był jeszcze kilka lat temu - powiedział Antoni Piechniczek o 34-letnim Argentyńczyku. I to właśnie ta wypowiedź stała się hitem na skalę światową.

Antoni Piechniczek popularny na całym świecie. Media tłumaczą wypowiedź trenera o Leo Messim

Naszego byłego selekcjonera cytowano w wielu zagranicznych mediach, ale nie spodziewaliśmy się, że jego wypowiedź zostanie przetłumaczona w ten sposób. Jeden z dzienników z Nigerii błędnie określił Messiego tytułem: "Dziadka z dżungli". Inny portal celował nieco bliżej i napisał, że Messi to "dziadek lasu". Ale i argentyńskie "infobae" wspomniało o Messim, jako "dziadku puszczy".

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Warto podkreślić, że część dzienników pokusiła się o próbę wytłumaczenia znaczenia tego określenia i to już wygląda znacznie lepiej. We wszystkich przypadkach czytamy o tym, co Piechniczek miał na myśli. Nie jest to jednak pierwsza kontrowersja, do której doszło po losowaniu grup na MŚ 2022. Kilka dni temu spore zamieszanie wywołał post profilu Łączy nas piłka. Argentyńczycy oburzyli się na żartobliwy wpis o rywalizacji Messiego z Jackiem Góralskim i Kamilem Glikiem. Więcej przeczytacie TUTAJ >>>

Nowa gwiazda Jagiellonii: Obudził mnie wybuch bomby. Niech ten koszmar się skończy

Antoni Piechniczek nie krył swojego zadowolenia z wyników losowania. - To grupa w naszym zasięgu. Myślę, że możemy z optymizmem patrzeć na to, że mamy szanse awansu dalej - powiedział 79-latek. Pierwszy mecz Polacy na mistrzostwach świata w Katarze rozegrają 22 listopada. Z Argentyną zagramy osiem dni później 30 listopada.