Alarm w Bayernie. Lewandowski blisko odejścia. "Dwa spotkania"

Robert Lewandowski w tym sezonie znów nie ma sobie równych i jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w Europie. Jak do tej pory Polak zdobył 45 bramek w 38 spotkaniach rozegranych dla Bayernu Monachium.

Lewandowski pewnie zmierza więc po drugi Złoty But w karierze, ale ma także szansę na pobicie własnego rekordu z zeszłego sezonu, kiedy to strzelił 41 bramek w Bundeslidze. Aby tego dokonać, potrzebuje jeszcze co najmniej 11 trafień, na które zostało mu już tylko sześć kolejek ligowych.

Pini Zahavi rozmawia z FC Barceloną. Robert Lewandowski jest otwarty na transfer

Pomimo zaawansowanego wieku wysoka dyspozycja Roberta Lewandowskiego sprawia, że wzbudza on ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Szczególnie że Polak w dalszym ciągu nie przedłużył obowiązującego tylko do końca czerwca 2023 roku kontraktu z Bayernem Monachium.

Tę sytuację chciałaby wykorzystać m.in. FC Barcelona, która jest w ostatnich tygodniach wymieniana najczęściej w kontekście transferu Lewandowskiego. Według informacji przekazywanych przez znanego hiszpańskiego dziennikarza Toniego Juanmartiego agent Polaka Pini Zahavi co najmniej dwukrotnie spotkał się w ostatnim czasie z Joanem Laportą. Izraelczyk ma bardzo dobre relacje z prezydentem katalońskiego klubu, co ułatwia negocjacje i sprawia, że taki ruch staje się coraz bardziej możliwy.

Na dodatek Juanmarti przekazał, że sam Lewandowski nie mówi "nie" i jest bardzo otwarty na przenosiny do FC Barcelony. Laporta i jego współpracownicy mieliby zaoferować Bayernowi około 60 milionów euro za Polaka, ale pojawiały się także informacje o możliwej wymianie z Sergino Destem, co mogłoby obniżyć cenę.