Arkadiusz Milik znowu najlepszy. Polak doceniony we Francji. Już drugi raz

Arkadiusz Milik miał bardzo dobre wejście do Olympique'u Marsylia, ale jego karierę w Ligue 1 nieco wyhamowała kontuzja, której doznał przed Euro 2020. Do gry wrócił dopiero jesienią, a na dodatek skonfliktował się z trenerem Jorge Sampaolim.

Arkadiusz Milik piłkarzem miesiąca. Kibice są zachwyceni

Przygoda Arkadiusza Milika w Marsylii nie układała się więc tak, jakby tego chciał, ale udało mu się to zmienić na początku 2022 roku. Ostatnie tygodnie dla polskiego napastnika są niezwykle udane. Od początku stycznia 28-latek zdobył aż 12 bramek i stał się przodującą postacią Olympique'u, która trafiała na okładki "L'Equipe".

Milik poinformował także niedawno, że udało mu się zażegnać konflikt z Sampaolim, więc czuje się w Marsylii bardzo dobrze. Znakomitą postawę Polaka na boisku zauważyli także przedstawiciele Ligue 1, którzy dwukrotnie nominowali go już do nagrody piłkarza miesiąca. Niestety za każdym razem ostatecznie wybierano kogoś innego, ale w marcu 28-latek został za to doceniony przez kibiców Olympique. Fani wybrali go najlepszym piłkarzem marca.

W minionym miesiącu Milik rozegrał pięć spotkań, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę. Niestety kwiecień rozpoczął się dla niego bardzo źle. 28-latek doznał kolejnej kontuzji mięśniowej na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Napastnik opuścił więc mecz Olympique z St. Etienne w ostatni weekend i nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie wróci na boisko. Drużyna prowadzona przez Jorge Sampaolego poradziła sobie jednak bez Polaka doskonale i triumfowała 4:2. Dzięki temu marsylczycy umocnili się na pozycji wicelidera Ligue 1.