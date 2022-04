Nagły zwrot akcji. Barcelona znów negocjuje z piłkarzem, z którego zrezygnowała

Przypomnijmy, zimą gracz "Dumy Katalonii" był jedną nogą poza Camp Nou. Negocjacje w sprawie przedłużeniu kontraktu skończyły się fiaskiem wobec wygórowanych żądań finansowych Francuza. Barcelona chciał go sprzedać. Graczem interesowały się głównie kluby Premier League, w tym m.in. Chelsea czy Manchester United. Ostatecznie do transferu nie doszło, a Xavi postanowił korzystać z usług skrzydłowego tak długo, jak to będzie możliwe. Teraz okazuje się, że klub znów podjął działania, mające na celu przedłużenie kontraktu z zawodnikiem.

Jak podaje Gerard Moreno, działacze "Dumy Katalonii" prowadzą obecnie rozmowy z agentami Dembele. W tym celu dyrektor Mateu Alemany spotkał się osobiście z reprezentującym interesy piłkarza Moussą Sissoko w Marrakeszu, by ustalić nowe warunki umowy.

24-latek przekonał do siebie klub i choć ma na swoim koncie tylko jedno trafienie w tym sezonie, to stał się ważnym elementem w zespole Xaviego. W ostatnich ośmiu meczach Dembele zaliczył osiem asyst.

Barcelona w miniony weekend wygrała z Sevillą 1:0 po bramce Pedriego. Podopieczni Xaviego mają 57 punktów. W czwartek, 7 kwietnia Barcelona powalczy na wyjeździe o awans do półfinału Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt.