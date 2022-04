Trener Belgii naciska na transfer Lukaku. "Lato może być wielkim momentem"

Sytuacja Lukaku w Chelsea jest fatalna. Piłkarz nie łapie się do podstawowego składu i po zaledwie kilku miesiącach chce opuścić londyński klub. 28-latek chce wrócić do Interu Mediolan. Jak donoszą włoskie media, piłkarz już podjął kroki, by znów stać się częścią drużyny z Serie A. Według "Tuttosport", Lukaku jest w ciągłym kontakcie z działaczami włoskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz został sam na murawie. "Tak wyglądał obrazek wieczoru"

Chelsea upokorzona na własnym boisku. "Jesteśmy mistrzami świata?"

O tym, że piłkarz musi wrócić do regularnej gry, mówi też selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez. Jak stwierdził, zawodnik musi pomyśleć nad swoją przyszłością latem.

- Mówimy tu o graczach, takich jak Romelu, mających ponad 100 występów w reprezentacji. Są częścią tej grupy graczy, którzy znają drużynę narodową na wylot. Dyspozycję moich graczy zacznę oceniać nie wcześniej niż pod koniec wakacji. Do mistrzostw świata pozostało jeszcze siedem miesięcy i prawdopodobnie zagłębię się w szczegóły tego, jak czuje się zawodnik, dopiero bliżej mundialu. Na pewno jednak będzie wielu zawodników, którzy zmienią klub lub będą czuć się inaczej latem - zaznaczył trener, podkreślając, że decyzję o ewentualnym o powołaniu Lukaku na mundial podejmie we wrześniu.

Jeszcze nie kupili Chelsea, a kibice już ich nienawidzą. Te 8 punktów ma przekonać fanów

- Jest jednym z graczy, dla których lato może być wielkim momentem dla ich kariery - zauważył były menadżer Evertonu.

Przypomnijmy, Belgia na ostatnim mundialu w Rosji zajęła trzecie miejsce, a sam Lukaku był jednym z najlepszych piłkarzy turnieju. Zawodnik zdobył cztery bramki i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców (ex aequo z Cristiano Ronaldo). W Katarze Belgia zagra w grupie F z Chorwacją, Kanadą i Marokiem.