Awantura podczas meczu Premier League. Trener Man United dał się wciągnąć w pyskówkę

Kibice Manchesteru United zaczynają tracić cierpliwość. Było to widać podczas ostatniego meczu przeciwko Leicester. Pierwsza połowa na Old Trafford nie przyniosła spodziewanej bramki i do szatni gospodarze schodzili zaniepokojeni, a fani byli coraz bardziej wściekli.

Kibic wykrzykiwał do członka sztabu United

Szalę goryczy przelała 63. minuta, gdy Kelechi Iheanacho wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. Ten moment doprowadził do ataku furii jednego z sympatyków klubu należącego do rodziny Glazerów. Mężczyzna zaczął się awanturować i wykrzykiwał coś do Darrena Fletchera, członka sztabu szkoleniowego zespołu.

Były piłkarz nie pozostał obojętny na zachowanie kibica i dał wciągnąć się w pyskówkę. Emocje tak bardzo poniosły prowokatora, że ochrona zmuszona była usunąć go z trybun. Chwilę później Fred pozwolił kibicom Czerwonych Diabłów odetchnąć z ulgą, bo doprowadził do wyrównania. Dzięki temu miejscowi wywalczyli jeden punkt.

Nie da się jednak ukryć, że ekipa Ralfa Rangnicka liczyła na komplet punktów na własnym terenie. Głównie dlatego, że United ma w tym momencie trzy "oczka" straty do czwartego Tottenhamu i tyle samo do piątego Arsenalu, ale Kanonierzy mają dwa mecze rozegrane mniej (z powodu pandemii mecze niektórych ekip w Premier League były przesuwane).

Maleją zatem szanse dla Manchesteru na miejsce w czołowej czwórce ligi. Wysoka lokata w tabeli krajowych rozgrywek mogłoby podreperować morale zespołu, bo w tym sezonie w Lidze Mistrzów odpadli w 1/8 finału, szybko też zostali wyeliminowani w krajowych pucharach.