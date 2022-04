"Mecze o pokój" mają drugie dno. Prawdziwy cel właścicieli Dynama Kijów może być inny

- Piłkarze Dynama Kijów, dzięki wsparciu władz ukraińskich, rozegrają serię charytatywnych meczów z najlepszymi klubami w Europie. Serię spotkań zaplanowano od kwietnia do czerwca 2022 roku. Głównym celem misji jest zademonstrowanie światu, że Ukraińcy dążą do pokoju i wolności, broniąc własnego państwa w wojnie z rosyjskim agresorem - podaje w oficjalnym oświadczeniu ukraiński klub.

Pierwszy mecz - z Legią - ma się odbyć 12 kwietnia na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Później Dynamo planuje zagrać jeszcze z Borussią Dortmund, Paris Saint-Germain, Steauą Bukareszt, Barceloną, Milanem, Benficą Lizbona, Ajaksem Amsterdam, Sportingiem oraz Basel. Wszystkie mecze mają być transmitowane w ukraińskich i europejskich kanałach telewizyjnych, które przy okazji mają zaangażować gwiazdy popkultury, które wesprą charytatywnie tę akcję.

Legia aż do poniedziałkowego wieczoru w żadnym komunikacie nie odnosiła się do tych informacji i nie potwierdzała, że mecz się odbędzie. Jeszcze po południu nieoficjalnie usłyszeliśmy, że między Legią a Dynamem wciąż trwają w tej sprawie negocjacje. Ostatecznie klubom udało się porozumieć i mecz zostanie rozegrany 12 kwietnia o 20:30.

Jak będzie z meczami z pozostałymi klubami? Do końca nie wiadomo, bo prawdopodobnie żaden z wymienionych przez Dynamo klubów nie podpisał umowy zobowiązującej do organizacji takiego spotkania. Porozumienia są ustne, a część z nich opiera się na zaproszeniach do rozegrania towarzyskiego meczu, które kluby zawarły w listach wysłanych Dynamu podczas wojny.

Sparingi mogą mieć ukryty cel. "Kibice zastanawiali się, czy nie jest to początek końca ery Surkisów w Dynamie Kijów"

Zapowiedzianymi sparingami wielopłaszczyznowo interesują się również Ukraińcy. Po pierwsze, nagły wyjazd Dynama, niezapowiadany wcześniej, organizowany naprędce, wzbudził spore zaskoczenie. - Pojawiło się pytanie, dlaczego chcą to zrobić tak nagle i tak szybko. Dlaczego nie poczekają na koniec stanu wojennego, który ma obowiązywać do 25 kwietnia. Dziennikarz Siergiej Bolotnikow wysnuł tezę, że bracia Surkisowie, właściciele klubu, mogą chcieć sprzedać piłkarzy Dynama jeszcze przed 7 kwietnia, czyli przed zamknięciem specjalnego okna transferowego otwartego dla piłkarzy z ukraińskich klubów i obcokrajowców grających w Rosji. W ten sposób mieliby wydobyć pieniądze z Dynama i następnie się go pozbyć. Kibice zastanawiali się, czy nie jest to początek końca ich ery w klubie - tłumaczy Piotr Słonka, ekspert od ukraińskiego futbolu, znany na Twitterze jako BuckarooBanzai.

Bolotnikowi wszystko układało się w spójną całość, bo Surkisowie 26 lutego, dwa dni po ataku Rosji na Ukrainę, przekroczyli granicę z Węgrami, a wcześniej mieli sprzedać swoje udziały w niektórych prowadzonych na Ukrainie biznesach i przelać pieniądze na bezpieczne konta.

- Ktoś nawet nagrał ich w drodze na przejście graniczne, jak robili zakupy na stacji benzynowej. Do końca nie wiadomo, gdzie są teraz, ale wszyscy przypuszczają, że w Monako - uzupełnia Słonka. Hryhorij Surkis prowadził Mercedesa-Benza ML-500 o wartości 100 tys. dolarów, a jego młodszy brat wycenianego na 700 tys. dolarów Maybacha S650. Jak donosi "Ukraińska Prawda" nie wspomnieli celnikom, że w samochodach mają 17 milionów dolarów w gotówce. Poza tym nie byli sami. Obaj bracia mieli przewieźć przez granicę również swoje rodziny. Media twierdzą, że ich dwaj krewni - Nikita Kuleszow i Aleksiej Borysow - nie mieli prawa opuszczać kraju. Z Ukrainy nie mogą wyjeżdżać obywatele tego kraju między 18. a 60. rokiem życia.

Hryhorij Surkis w 2019 roku został deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy z ramienia partii "Platforma Opozycyjna - Za Życie", która uważana jest za prorosyjską. Jednym z jej założycieli i liderów jest Wiktor Medwedczuk - oligarcha i przyjaciel Władimira Putina. Hryhorij Surkis potępił jednak wojnę i winą obarczył Rosję.

- Surkisowie mieli liczne kontakty z rosyjskimi politykami. Wielokrotnie gościli ich, chociażby na meczach Dynama, które z kolei jest klubem proukraińskim, zaangażowanym obecnie w pomoc armii i cywilom, czym bracia zresztą bardzo chętnie się chwalą. Typowo ukraińskie podejście: chcemy się trochę z Rosjanami bratać, ale jesteśmy Ukraińcami. Najpewniej był to z ich strony element gry i stał za tym jakiś interes - uważa Słonka i wraca do spraw piłkarskich: - Surkis, gdy usłyszał teorię, że wywiózł piłkarzy z Ukrainy przed 7 kwietnia, by ich sprzedać, wszystkiemu zaprzeczył. Powiedział, że zależało mu na szybkim wyjeździe z Ukrainy tylko dlatego, żeby piłkarze mogli trenować przed planowanymi sparingami. Ale wygląda to na wymówkę, bo już od dwóch tygodni trenowali na zachodzie Ukrainy. Byli zresztą jedynym ukraińskim zespołem, który wznowił treningi, bo zawodnicy z innych klubów ćwiczą indywidualnie albo w ogóle, bo są zaangażowani w pomoc cywilom.

"Ludzie cieszą się, że reprezentacja Ukrainy ma w czerwcu walczyć o mistrzostwa świata. Ale dlaczego wyjeżdżają piłkarze Dynama?"

- Nie ma sprzeciwu społecznego, żeby piłkarze, którzy zostaną powołani do reprezentacji, wyjechali z Ukrainy i się przygotowywali. Wręcz przeciwnie. Ludzie cieszą się, że kadra ma w czerwcu walczyć o mistrzostwa świata. Ale dlaczego wyjeżdżają piłkarze Dynama? Tu już wiele osób się zastanawia. Można powiedzieć, że pomysł średnio się ludziom spodobał. I dlaczego ministerstwo sportu zgodziło się na ten wyjazd? Dziennikarze wskazywali właśnie na to zakończenie okienka. Surkis zaprzeczył. Twierdzi, że nie sprzeda najważniejszych piłkarzy, ale sam wiem o jednym zawodniku, który może odejść, jednak na nieco innych zasadach. Najbliższe dni pokażą, jaka jest prawda.

Zdaniem Słonki bardziej prawdopodobna jest wersja, że Dynamo będzie jak giełda objazdowa, a sparingi ze znanymi klubami przydadzą do promowania różnych piłkarzy, którzy latem - już podczas standardowego okna transferowego - zostaną sprzedani.

- Wtedy kluby z Europy mogą być bardziej chętne do zakupów, bo piłkarze będą już w pewnym rytmie meczowym i będą w lepszej formie. Jeśli wojna będzie nadal trwała albo - co gorsza - zakończy się źle dla Ukrainy, zawodnicy najpewniej będą chcieli odejść do nowych klubów - mówi Słonka.

Szachtar Donieck oberwie bardziej od Dynama. Zniknie na kilka lat?

Jego zdaniem Dynamo będzie drużyną, która ucierpi na wojnie mniej niż pozostałe ukraińskie kluby. Znacznie gorzej może być z Szachtarem Donieck, którego piłkarze również dostali od ministerstwa zgodę na opuszczenie Ukrainy.

- Jeśli biznes Rinata Achmetowa, właściciela klubu, nie będzie działał, bo wszystko w Mariupolu zostanie zniszczone albo znajdzie się pod kontrolą Rosji, to możliwe, że Szachtar zostanie rozsprzedany i albo będzie walczył o licencję, albo w ogóle na jakiś czas przestanie istnieć. Byłaby to gigantyczna szkoda, bo to bardzo profesjonalny klub. Działający rozsądnie i profesjonalnie. Zupełnie inaczej niż Dynamo. Zresztą, piłkarze już z niego odchodzą. Junior Moraes podpisał z Corinthians kontrakt do końca tego sezonu, który jednak automatycznie zostanie przedłużony do końca 2023 r., więc najpewniej pożegnał się z Szachtarem na dobre. Inni piłkarze podpisali kontrakty do końca roku, a nie sezonu i jeszcze w wielu przypadkach są ustalone kwoty wykupu. To wszystko wygląda fatalnie. Tak, jakby piłkarze już wiedzieli, że klub, do którego wrócą, nie będzie już taki sam - mówi Słonka.

Na sparingach, które ma rozgrywać Dynamo, z pewnością skorzystałaby też reprezentacja Ukrainy, która w czerwcu będzie walczyć o udział w mistrzostwach świata. FIFA przełożyła jej barażowy mecz ze Szkocją, który miał odbyć się 24 marca. Plany są takie, że reprezentanci Ukrainy pojadą przed nim na długie zgrupowanie. To nie będzie standardowy tydzień czy kilkanaście dni. Na ten moment - choć wiadomo, jak szybko zmienia się sytuacja na Ukrainie - mówi się nawet o miesięcznym okresie przygotowawczym.

- Poza tym, Metalist Charków cały czas trenuje w Turcji, gdzie kontynuuje obóz przygotowawczy i zaprasza do siebie, podobnie jak Dynamo, innych ukraińskich piłkarzy, którzy mogą opuścić kraj, I tak z Metalistem trenuje chociażby Jarosław Rakicki. Na dobrą sprawę na piłkarzach Dynama można oprzeć wyjściowy skład i uzupełnić go Rusłanem Malinowskim z Atalanty, Andrijem Jarmołenką z West Hamu United i Romanem Jaremczukiem z Benfiki, zatem te sparingi z silnymi europejskimi klubami na pewno pomogą im się przygotować - twierdzi Słonka.

