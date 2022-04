Rafał Gikiewicz żali się ws. gry w kadrze. Wskazuje na "podejrzane" powołanie

Rafał Gikiewicz zdaje się wracać do wysokiej dyspozycji z poprzedniego sezonu. 34-letni bramkarz rozegrał w niedzielę bardzo dobre spotkanie, a jego FC Augsburg wygrał pewnie 3:0 z VfL Wolfsburg w 28. kolejce Bundesligi. Dla Polaka było to już ósme czyste konto w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

Co dalej z Mbappe? Piłkarz PSG zaskoczył. Nerwy w Madrycie

Gikiewicz traci nadzieje na powołanie. "Na starych dziadków nikt nie przyjedzie"

Zwyżkowa forma Rafała Gikiewicza powoduje, że znów wrócił temat powołania go do reprezentacji Polski. 34-latek był regularnie pomijany przez poprzednich selekcjonerów pomimo tego, że uznawano go za jednego z najlepszych golkiperów w Bundeslidze.

Bramkarz Augsburga udzielił w weekend wywiadu Viaplay, w którym postanowił w swoim stylu skomentować kwestię powołania i przy okazji zakpić z trenera Paulo Sousy.

- Jak Robert Gumny będzie grał, to może przy okazji, jak za wizjonera Sousy, załapię się na krótkie spotkanie na VIP-ach - stwierdził Gikiewicz.

34-latek podkreślił, że nie ma zbyt wielkich nadziei na powołanie.

- Myślę, że na "starych dziadków" tu nikt nie przyjedzie. Nadziei sobie nie robię, ale robię swoje. Czuję się dobrze. Uśmiech z mojej twarzy nie znika - zapewnił bramkarz.

- Jak trener Czesław Michniewicz będzie chciał mnie odwiedzić, to zna mój adres. Zaraz mecz nr 100. w Bundeslidze mi wybije, więc jak mogę dać więcej argumentów? Gram co tydzień, a w kadrze był bramkarz, który nie gra co tydzień, ale jest młodszy [Bartłomiej Drągowski - red.], więc to chyba dla niektórych jest ważniejsze - dodał Gikiewicz.

Przebłysk geniuszu 19-latka z Barcelony. Maestria. "Co to było?!" [WIDEO]

Rafał Gikiewicz trafił do FC Augsburg w 2020 roku z Unionu Berlin. Od tamtej pory rozegrał w barwach bawarskiego klubu 65 spotkań, w których zachował 16 czystych kont.