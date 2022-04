Polska świętuje, a z Sousy "Lewandowski się śmieje". Gorąco wokół byłego selekcjonera

"Jak bardzo Robert Lewandowski musi się śmiać z trenera Paulo Sousy, który jest żartem?" - pytają kibice w Brazylii po kolejnym niepowodzeniu Flamengo Rio de Janeiro. W lutym południowoamerykański gigant przegrał Superpuchar Brazylii, ulegając po karnych nowemu mistrzowi Atletico Mineiro. I o ile tę porażkę dało się w jakiś sposób wytłumaczyć, tak w sobotę Flamengo znów zawiodło, tym razem w mistrzostwach stanowych Campeonato Carioca. W finale tych rozgrywek, w dwumeczu, w kiepskim stylu uległo siódmej drużynie ostatniego sezonu Serie A i swojemu największemu lokalnemu rywalowi - Fluminense 1:3. W ten sposób nie obroniło tytułu, który pewnie zdobywało w ostatnich trzech latach.

I nie pomogło to, że Flamengo grało w swoim najsilniejszym składzie, że na boisku występowali byli i obecni reprezentanci Brazylii – Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, David Luiz, Filipe Luis czy reprezentant Urugwaju Giorgian De Arrascaeta. Na ławce Sousa miał takich weteranów jak Diego Ribas (ex Werder, Atletico) czy Chilijczyk Mauricio Isla. Flamengo ma zdecydowanie najsilniejszy skład nie tylko w Brazylii, ale w całej Ameryce Południowej, a i tak nic z tego.

0:2 u siebie (!), 1:1 na wyjeździe i puchar za mistrzostwo stanowe trafił do drużyny, w której z ławki wchodzi 38-letni napastnik Fred, uważany swego czasu za być może najgorszego podstawowego napastnika w historii reprezentacji Brazylii. Dla kibiców Flamengo było to podwójne upokorzenie, bo obok Vasco da Gama to właśnie Fluminense jest ich największym rywalem, z którym rywalizacja Flamengo trwa już 111 lat.

Zarząd Flamengo już pytany o zwolnienie Sousy. Kłopoty Portugalczyka

Paulo Sousa pracuje w Rio de Janeiro od zaledwie trzech miesięcy, a zarząd Flamengo już musi odpowiadać na pytania o zwolnienie portugalskiego szkoleniowca.

- Nie ma tematu zwolnienia Paulo Sousy. Gdy go wybraliśmy na trenera Flamengo, było to uargumentowane całą jego karierą. Wierzymy, że z nim i całym działem technicznym (sportowym) możemy iść naprzód - mówił dziennikarzom wiceprezes klubu Marcos Braz. Ale po kolejnych niepowodzeniach Flamengo, również on i prezydent Rodolfo Landim są kwestionowani. Zarzuca się im, że bardziej skupiają się na karierze politycznej niż zarządzaniem klubem.

- Ciągle pojawia się ta retoryka, kiedy wyniki się nie zgadzają. Paulo ma całe nasze wsparcie, ma cały dział techniczny, któremu ufamy. To są profesjonaliści. Nie ma sensu teraz szukać wymówek. Wyniki nie były dobre, przynajmniej te dwa finały. Ale teraz pora ruszyć do przodu - dodawał Braz.

Atmosfera wokół Sousy nie jest jednak najlepsza. - Palmeiras Abela Ferreiry ma wyćwiczone różne schematy. Flamengo Paulo Sousy nie ma nic. Po trzech miesiącach pracy – grzmiał dziennikarz Renato Prado. - Kadencja Paulo Sousy to fiasko. Po trzech miesiącach pracy dalej nie skonstruował szkieletu drużyny, jest prawdopodobnie najgorszym trenerem Flamengo od Jorge Jesusa. Stracił tytuł mistrzowski stanu Rio de Janeiro, czyli prawdopodobnie najłatwiejsze trofeum, jakie Flamengo może zdobyć w tym sezonie. Choć miał lepszy skład, to otrzymał taktyczną lekcję od Abela Bragi z Fluminense. Przegrał mistrzostwa Rio de Janeiro - najłatwiejszy tytuł w sezonie. Zasługuje na zwolnienie. Ale tak się nie stanie, bo problemy Flamengo są większe - kontynuował.

Wielu kibiców Flamengo wciąż bardziej obarcza winą piłkarzy, uważając, że to oni są głównymi winowajcami coraz gorszej postawy klubu. Jednak i oni zwracają uwagę na to, że na boisku gra Flamengo jest bardzo chaotyczna.

Co gorsza, sam Sousa też zaczął mieć pod górkę ze swoimi piłkarzami. W trakcie finału z Fluminense zauważono, jak kłócił się z największą gwiazdą zespołu, Gabrielem Barbosą, co do jego ustawienia na boisku. Mówi się też otwarcie o konflikcie Portugalczyka z doświadczonym bramkarzem Diego Alvesem, który prawdopodobnie odejdzie z klubu.

- Udaje nam się co prawda stwarzać sytuacje, ale nie robimy tego w taki sposób, jakiego oczekiwaliby po nas kibice. Być może w naszej grze brakuje jeszcze chemii – mówił po porażce w pierwszym meczu z Fluminense (0:2) Filipe Luis. Brazylijskie media sugerują, że szatnia Flamengo nie kupiła pomysłów byłego selekcjonera reprezentacji Polski na prowadzenie drużyny. Z drugiej strony informują też, że nie wszyscy piłkarze Flamengo są podobnego zdania, a Sousa ma móc liczyć na wsparcie ze strony byłego obrońcy Chelsea - Davida Luiza.

Sousa pewny swoich metod. Ale poważne granie dopiero przed nim

Co na to wszystko sam Sousa? - To jest drużyna mistrzów, ale ma już kilka lat. Zatrudnili mnie, znając moją metodologię, mój styl pracy i zdolności przywódcze. Uwierzyli we mnie. Mam swoje przekonania, swoje pomysły i metody pracy, których zamierzam się ich trzymać. Wiadomo, że pozytywne wyniki przyspieszyłyby ten proces, a tych nie było w ostatnich dwóch finałach - deklarował Portugalczyk, który zaprzeczył, jakoby miał problem z którymkolwiek ze swoich zawodników.

"Paulo Sousa wykorzystał konferencje prasowe, aby ujawnić wszystko, co zrobił w zakresie pracy taktycznej we Flamengo. Długimi odpowiedziami wyjaśnia swoje pomysły i powody, dla których one nie działają. Jego wypowiedzi wskazują na problemy z ich przyswojeniem ze strony graczy. I na tym polega główna krytyka" - komentowano na portalu Globo.com. I podobnie jak w Polsce, tak i w Brazylii wielu jego sprawnie wypowiadane tłumaczenia na razie "kupuje".

Dziennikarz "O Globo" Diogo Dantas poinformował, że Sousa dalej będzie się starał przekonać zespół do swoich pomysłów i ma zaufanie zarządu klubu. Dantas zaznaczył jednak, że będzie tak do pierwszego meczu w Copa Libertadores. A ten już we wtorek, gdy Flamengo zagra na wyjeździe z peruwiańskim Sporting Cristal i będzie zdecydowanym faworytem.

Bo sęk w tym, że poważne granie dopiero przed drużyną Sousy. We wtorek rozpocznie ona rywalizację w Copa Libertadores, a już w weekend startuje sezon brazylijskiej Serie A. W sobotę Flamengo zagra na wyjeździe z Atletico Goianiense. W obu rozgrywkach jedynym akceptowanym przez kibiców i szefów Flamengo celem jest zwycięstwo, gdyż gigant z Rio de Janeiro zamierza wrócić na tron zarówno w kraju, jak i na kontynencie.

I należy uczciwie przyznać, że póki co Paulo Sousa nie daje nikomu powodów, by wierzyć, że ta misja mu się powiedzie. A cierpliwość brazylijskich działaczy i kibiców jest bardzo krótka.