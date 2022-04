Rosjanie znów się skarżą na wykluczenie. To porównanie to szczyt absurdu

Wojna na Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Ukraińcy nadal stawiają opór rosyjskiemu okupantowi, który bestialsko bombarduje ludność cywilną. Inne kraje nałożyły na Rosję sankcje, które nie ominęły też świata sportu. Tamtejsi sportowcy zostali wykluczeni z wielu zawodów przez światowe federacje sportowe na całym świecie. Dotyczy to również piłki nożnej. FIFA i UEFA wyrzuciły Rosjan z baraży o mistrzostwa świata, a kluby zostały zdyskwalifikowane z europejskich pucharów. Rosjanie odwołali się od tych decyzji, ale Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie odrzucił apelację.

REKLAMA

Zobacz wideo "Marzenie Putina o stworzeniu wielkiej Rosji jest koszmarem mojego kraju". Władimir Kliczko pokazał zniszczenia po ostrzale rakietowym

Szewczenko reaguje na skandaliczne słowa Infantino. "To wojna"

Były rosyjski selekcjoner chce przywrócenia Rosji do gry. "Dlaczego Rosja jest gorsza?"

Rosjanie obawiali się, że ich związek piłkarski może zostać wykluczony ze struktur FIFA. Mogło to się stać na kongresie tej organizacji. Jednym z punktów programu była właśnie kwestia wyrzucenia z FIFA niektórych federacji. O Rosji w tym kontekście ostatecznie nie było jednak mowy. Mało tego - język rosyjski został uznany za jeden z sześciu głównych języków FIFA. Rosjanie mogli więc odetchnąć z ulgą. - Ważne jest, abyśmy nie zostali wyrzuceni z FIFA i UEFA. Nasze zespoły zostały właśnie zawieszone. Nie wiadomo, kiedy zostaną odwieszone. Może wkrótce, a może w przyszłym roku – powiedział w rozmowie z rosyjskim portalem Walerij Gazzajew, były radziecki piłkarz i selekcjoner reprezentacji Rosji w latach 2002-2003.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Chwilę później wypalił jednak, że nie zgadza się z wykluczeniem reprezentacji Rosji. Na poparcie swoich poglądów przytoczył absurdalne porównanie. - Swoją drogą uważam, że naszemu zespołowi należy dać możliwość udziału w międzynarodowych turniejach. Pamiętajcie, kiedy angielskie kluby zostały zawieszone na pięć lat po tragedii na stadionie Heysel, gdzie w 1985 roku odbył się finał Pucharu Europy pomiędzy Liverpoolem a Juventusem? To nie wpłynęło na reprezentację Anglii. Brała udział w mistrzostwach świata i Europy. Dlaczego inaczej potraktowali Rosję? Dlaczego jest gorsza? – dopytywał Gazzajew. Przypomnijmy, że w 1985 roku na stadionie Heysel wybuchły zamieszki, które rozpoczęli pseudokibice Liverpoolu. W efekcie zginęło 39 osób.

Żona Ołeksandra Usyka pokazała, co Rosjanie zrobili z ich domem

Gazzajew dodał, że na kongresie FIFA rosyjski związek powinien bronić swoich racji i lobbować za przywróceniem do gry reprezentacji tego kraju. - Na Kongresie FIFA trzeba było postawić pytanie: no dobrze, usunęliście kluby, ale reprezentacja musi grać! To jest idea, której trzeba bronić. Ale to już jest odpowiedzialność związku – dodał.

Rosjanie rzucają coraz bardziej absurdalnymi argumentami na poparcie swoich tez dotyczących ich reprezentacji. Niedawno jeden z rosyjskich komentatorów sportowych stwierdził, że Polacy powinni zostać ukarani walkowerem za "niestawienie się na mecz" z Rosją w barażach o mistrzostwa świata.