Skandaliczne zachowanie kibiców. Derby Glasgow przerwane. "Rażąca głupota"

Wszystko wskazuje na to, że któryś z kibiców na Ibrox Stadium dopuścił się skandalicznego czynu w trakcie przerwy między pierwszą a drugą połową. Gdy sędzia wznowił grę, bramkarz Celtiku Joe Hart zgłosił bowiem, że w jego polu karnym znajdują się spore odłamki szkła. Na zebranych w trakcie spotkania materiałach widać, że są to pozostałości po butelce, którą ktoś musiał rzucić z trybun.

Skandal w derbach Glasgow. Sędzia przerwał mecz. "Myślisz, że nic cię nie zaskoczy..."

Sędzia natychmiast przerwał spotkanie i wezwał stewardów, aby zajęli się odłamkami. Szkło trzeba było usunąć z murawy, aby któryś z piłkarzy lub sam arbiter nie doznali niepotrzebnego urazu. Nie wiadomo, kto rzucił butelkę, jednak jak informuje Sky Sports: "Trwa dochodzenie mające na celu ustalić pełne okoliczności".

Sytuacja została szeroko skomentowana przez byłych piłkarzy Celtiku Glasgow i Rangers FC. - To jest absolutnie oburzające. Rozbite butelki na boisku, które mogą zrobić krzywdę sędziemu, zawodnikom, właściwie każdemu. To oburzające. Jedno to demonstracje, jak to miało miejsce kilka tygodni temu, z użyciem piłek tenisowych, papieru toaletowego i nawet z tym można mieć problemy. Ale rozbite butelki? To nie do wiary - mówił telewizji Sky były napastnik Celtiku, Andy Walker.

Andy Walker wspomniał o zachowaniu kibiców Rangers sprzed kilku tygodni, gdy sprzeciwili się oni udziałowi Rangers w Superpucharze Sydney. Turniej ma się odbyć w listopadzie 2022 roku, w czasie trwania mistrzostw świata w Katarze. W ramach sprzeciwu kibice aż trzykrotnie przerwali mecz Rangers z Dundee FC w Pucharze Szkocji, wrzucając na murawę papier toaletowy oraz piłki do tenisa. Z trybun padło też wiele obraźliwych określeń.

Były piłkarz jednego ze szkockich klubów odniósł się bezpośrednio do kibiców. - Próbujecie zepsuć ten mecz na wszelki sposób? Tak świetny moment? To haniebne, że ktokolwiek zdecydował się rzucić cokolwiek na boisko - dodał Walker. Podobnego zdania jest Ally McCoist, legenda Rangersów. - To zawstydzające. Ciągle myślisz, że nic cię nie zaskoczy, a jednak... Szczerze? Absolutnie rażąca głupota - powiedział.

Ostatecznie to Celtic Glasgow wyszedł zwycięsko z tego starcia. Piłkarzom Ange Postecoglou udało się pokonać rywali 2:1. Pierwsze bramki padły bardzo szybko. Już w 3. minucie drużyna Rangers objęła prowadzenie po trafieniu Aarona Ramseya. Cztery minuty później wyrównał Tom Rogic. Zwycięskiego gola strzelił zaś Cameron Carter-Vickers. Dzięki temu zwycięstwu Celtic umocnił swoją przewagę nad Rangersami. Obecnie drużyna ma 79 punktów na koncie. Rangers FC traci do lidera sześć punktów.