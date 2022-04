Gwiazda reprezentacji Meksyku nie ma wątpliwości ws. meczu z Polską na MŚ 2022

Reprezentacja Polski podczas mistrzostw świata będzie rywalizowała w grupie C. Jej rywalami będą Argentyna, Meksyk oraz Arabia Saudyjska. Grupa wydaje się ciekawa i wyrównana, ale Meksykanie są przekonani o swoim potencjale, który ma im zagwarantować awans do fazy pucharowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz wziął na celownik dziennikarzy. "Karty są po jego stronie"

Tecatito Corona: Widzę możliwość awansu do 1/8 finału

Reprezentant Meksyku w rozmowie z amerykańską telewizją z TUDN przyznał, że grupa C jest "dosyć konkurencyjna", ale mimo to wierzy w awans swojej reprezentacji do kolejnej fazy. - Widzę to (możliwość awansu do 1/8 finału). Grupa będzie bardzo konkurencyjna, ale widzę to wyraźnie, bo jeśli nie, to po co tam jedziemy? - mówił Tecatito Corona.

Meksyk wystąpił na wszystkich ostatnich siedmiu mundialach z rzędu. Począwszy od mistrzostw świata w USA w 1994, zespół z Ameryki Północnej za każdym razem wychodził z grupy i kończył zmagania na 1/8 finału. Reprezentacja Polski w tym samym czasie wystąpiła zaledwie na trzech MŚ i ani razu nie awansowała do części finałowej turnieju.

Rosjanie żądają ukarania Polski walkowerem. "Szwedzi są bardzo niezadowoleni"

"Mecz z Polską będzie fundamentalny"

Gracz broniący na co dzień barw Sevilli został zapytany o grupowych rywali. Tecatito Corona w swojej wypowiedzi skoncentrował się głównie na Argentynie i Polsce. - Argentyna będzie wyjątkowym i pięknym meczem. Mamy nadzieję, że osiągniemy najlepszy wynik. Na mecz z Polską musimy być przygotowani, ponieważ będzie on fundamentalny ze względu na to, iż to pierwszy mecz - powiedział Meksykanin.

To właśnie z Meksykiem reprezentacja Polski rozegra swoje pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata w Katarze. Ten mecz zostanie rozegrany 22 listopada. Następnie podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się kolejno z Arabią Saudyjską - 26 listopada oraz Argentyną - 30 listopada. Terminarz wydaje się zatem być dla Biało-Czerwonych dosyć korzystny.

Niemcy bezwzględni dla Roberta Lewandowskiego. "Wszyscy wiedzieli"