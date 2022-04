Fabio Capello odmówił rosyjskiej telewizji. Rosjanie żądają zwrotu pieniędzy

W piątek, 1 kwietnia, odbyło się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Podczas uroczystości, reprezentacje, które zakwalifikowały się do udziału w mundialu, poznały swoich rywali. W ich gronie zabrakło Rosjan, którzy w wyniku agresji na Ukrainę zostali wykluczeni przez FIFA oraz UEFA z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

Fabio Capello odmawia komentarza rosyjskim dziennikarzom. Ostra reakcja w kraju Putina

Po losowaniu stacja „Match.tv" zwróciła się do byłego selekcjonera reprezentacji Rosji, Fabio Capello o zabranie głosu w sprawie wyników. 75-letni Włoch odmówił komentarza, twierdząc, że nie będzie komunikował się z rosyjskimi dziennikarzami.

Capello podjął tę decyzję po tym, jak na antenie jeden z prowadzących nazwał reprezentację Polski „podłymi stworzeniami".

Rosjanie odlecieli. "Zachowanie Polski należy interpretować jako walkower"

Na postawę Włocha bardzo szybko zareagował Aleksandr Szykunow. Dyrektor FK Rostów w ostrych słowach skomentował zachowanie 75-latka.

- To za dużo, przez tyle lat pracował w naszym kraju, zarabiał dobre pieniądze. Trzeba mieć sumienie - powiedział cytowany przez stację Szykunow, dodając: - Kiedy były mu potrzebne pieniądze, to pozostawał w Rosji. Jeżeli nie zamierza rozmawiać z naszymi dziennikarzami to niech powie wprost, że chce zwrócić zarobione tutaj pieniądze, bo brzydzi się ich dotykać - zakończył sarkastycznie dyrektor FK Rostów.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosjanie ocenili polską grupę na mundialu. Wskazali faworytów. "Do domu"

Fabio Capello - doświadczony trener

Włoch może pochwalić się bogatą karierą szkoleniowca. Zanim 75-latek został selekcjonerem „Sbornej" w 2012 roku, trenował takie drużyny, jak m.in. AC Milan, z którym zdobył czterokrotnie mistrzostwo Włoch (1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96) oraz Ligę Mistrzów (1993/94). Poza sukcesami we Włoszech szkoleniowiec prowadził również Real Madryt oraz reprezentację Anglii. Następnie Capello przeniósł się do Rosji, gdzie trenował kadrę narodową w latach 2012-2015. Włoch pojechał razem z Rosjanami na mistrzostwa świata w Brazylii, w 2014 roku, jednak zespół nie poradził sobie tam najlepiej. „Sborna" odpadła już po fazie grupowej z dorobkiem dwupunktowym.